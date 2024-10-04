«Мы понимаем друг друга с полуслова»: актриса Екатерина Волкова рассказала о команде сериала «СуперИвановы»

Комедия о необычной семье с мистическими способностями возвращается в эфир с новым сезоном. Сериал рассказывает о семье, где все женщины обладают разными сверхспособностями: от зельеварения до возможности видеть людей насквозь. И только Валера, единственный мужчина в семье, скептически настроен к магии. Он – учитель физики и точно знает, что, если правильно найти точку опоры, можно перевернуть весь мир, и магия тут ни при чем. Сезон включает в себя 64 эпизода, их показ продлится вплоть до Нового года, после которого зрителям покажут специальную праздничную серию.

К своим ролям в проекте вернулись Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова. Новых персонажей сыграли Андрей Ургант, Анастасия Макеева, Антонина Паперная, Дмитрий Миллер и Никита Тарасов.

«Моя героиня Дарина мне близка, потому что я тоже волевой человек. Дарина успевает всё: и с клиентами работает, и семье время уделяет, и за домом следит. Такая батарейка «Энерджайзер»! В целом у нас в сериале прекрасная команда, и вся съемочная группа чудесная. Складывается такое ощущение, что нас долго-долго собирали, специально отбирали, чтобы все друг к другу подходили по характерам. Нам очень легко, мы понимаем друг друга с полуслова, и это дорогого стоит», – рассказала Екатерина Волкова.

«Мой персонаж Валера – счастливый семьянин, и в этом смысле можно только всем пожелать оказаться на его месте. У наших персонажей всё хорошо с чувством юмора, и даже сложные ситуации они переводят в шутку. Мы с Валерой похожи в том, что не очень верим во всё сверхъестественное. Если что-то необычное и происходит, я склонен объяснять случившееся случайным совпадением. И тут математическая школа ни при чем, просто я такой человек», — поделился актёр Михаил Полицеймако.