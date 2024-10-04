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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фильм «Мой дикий друг» будет представлен в конкурсной программе Международного кинофестиваля для детей и молодежи в Иране​​​​​​​​​​

editor
By editor
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мой дикий друг

РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует участие семейного фильма «Мой дикий друг» (2024 г.) режиссера Анны Курбатовой в 36-ом Международном кинофестивале для детей и молодежи (ICFF) в Исфахане (Иран), который пройдет с 5 по 10 октября. Картина, которая вошла в конкурсную программу фестиваля, была выбрана из перечня фильмов, представленных для рассмотрения организаторам ICFF компанией РОСКИНО. Ранее в сентябре «Мой дикий друг» стал фильмом открытия 33-го Международного фестиваля «Киношок» в Анапе.

Семейная мелодрама рассказывает историю семиклассника Саши Меньшикова, который живёт со своей тётей в маленьком живописном городке и заканчивает учебный год в новой школе. Мама Саши, известный учёный, на время своей очередной экспедиции привезла его сюда из Москвы. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисёнка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисёнком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого начинается трогательная и полная приключений история о дружбе, ответственности и справедливости. Главные роли в этой душевной картине исполнили Елисей Чучилин, Юрий Колокольников и Юлия Александрова.

Международный кинофестиваль для детей и молодежи (ICFF) организован Иранской организацией по кинематографии и аудиовизуальной индустрии, Фондом кино Фараби и муниципалитетом Исфахана и проводится с 1982 года. На участие в фестивале этого года было подано 176 заявок из 48 стран. Основной фокус кинофестиваля ICFF 2024 – семейные ценности и фильмы, посвященные теме семьи.

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова:

«РОСКИНО в настоящее время активно развивает направление сотрудничества с международными кинофестивалями, предлагая российские фильмы и анимацию для участия в конкурсных и внеконкурсных программах. Мы рады, что организаторы Международного кинофестиваля для детей и молодежи в Исфахане отобрали в конкурсную программу этот прекрасный добрый фильм «Мой дикий друг». Уверена, что он понравится не только детской, но и взрослой аудитории. В настоящее время кинематографические связи России и Ирана расширяются; ведется работа по заключению соглашения о совместном кинопроизводстве, есть идеи совместных проектов».

РОСКИНО последние два года активно сотрудничает с киноиндустрией Ирана. Так, в прошлом году компания провела в рамках 35-го Международного кинофестиваля для детей и молодежи в Исфахане Дни российского кино: на киносмотре состоялся специальный показ фильмов «Грозный папа», «Чук и Гек. Большое приключение» и «Чинк: Хвостатый детектив». Также в 2023 году РОСКИНО организовало Дни иранского кино в Москве и визиты иранских режиссеров и продюсеров в Россию для изучения потенциальных съемочных локаций, встреч с российскими кинематографистами и обсуждения возможных совместных проектов.

Кроме того, в августе 2022 года РОСКИНО подписало Меморандум о развитии сотрудничества в области кинематографа с иранским «Фондом кино Фараби». Меморандум подразумевает содействие в развитии обмена, проката и представлении кинематографических произведений, а также установление связей для обмена и участия специалистов обеих стран в кинематографических проектах и мероприятиях. ​​​​​​​

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