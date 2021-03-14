«2021 год не обойдется без премьер!» – Союзмультфильм

«Союзмультфильм» делает акцент на проектах «Суворов» и «Формула Воды». «Суворов» выйдет в российский прокат в этом году. Это романтическая история, разворачивающаяся на фоне выдающейся военной кампании под руководством фельдмаршала Суворова. «Формула Воды» — картина, в основе сюжета которой — мир, в котором люди научились выживать без питьевой воды. О современном положении дел в отечественной мультипликации рассказали в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм»:
— Будет ли 2021 год насыщенным для вашей студии, много ли планируется новых проектов в целом?
– Да год будет очень насыщенным – в этом году старейшей в России анимационной киностудии исполняется 85 лет, и естественно юбилейный год не обойдется без премьер – всего их будет 5. Первую из них – развивающий музыкальный мультсериал «Енотки» мы презентовали в конце января, широко анонсированы еще две – ребут популярного мультфильма советского времени – 3D-мультсериал «Ну, погоди!» и приключенческий полнометражный фильм «Суворов». Всех тайн раскрывать пока не будем, подержим интригу. Всего же у «Союзмультфильма» сейчас в работе 43 проекта. Это сериальные, полнометражные и короткометражные фильмы.
— Какие основные вызовы возникают при продвижении анимационных фильмов на глобальный рынок?
- Для нашей индустрии – это зачастую недостаток опыта в создании проектов для международной аудитории при огромном креативном потенциале наших авторов. «Союзмультфильм» решает эту задачу, входя в совместное производство с зарубежными киностудиями – сейчас мы делаем сразу несколько 2D проектов с крупным европейским продюсером и дистрибьютером анимационных проектов — Cyber Group Studios , а с еще одной международной компанией — Toonz будем делать мультсериал на экологическую тему под названием «Инопланетяне в моем рюкзаке».
— Российские студии фокусируются, в основном, на CG – анимации (компьютерная графика)? Есть ли проекты в 2D – анимации?
– На «Союзмультфильме» мы работаем сразу по нескольким направлениям. Сохраняем традиционные техники – рисованную, пластилиновую, кукольную, различные виды перекладки. Одновременно создаем проекты в 3D, ведем собственные научные разработки в этой области и развиваем направление 2D анимации, которое так же востребовано на мировом рынке. Так, в этой технике мы работаем в совместном производстве с Cyber Group Studios, адаптируя наши популярные 2D-мультсериалы для дошкольной аудитории — «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку» для международного зрителя. Для таких проектов мы создали совместный бренд CyberSouzJunior.
- Поддерживает ли государство анимационные проекты, предоставляет ли финансирование?
– В последние годы государственные органы оказывают существенную поддержку развитию анимационной индустрии, частично финансируя на конкурсной основе ряд проектов. Кроме того, мы находимся в постоянном диалоге относительно разработки эффективных инструментов поддержки. Не так давно уже был принят ряд решений, которые ослабили налоговую нагрузку на отрасль, и мы ведем дальнейшие переговоры в этой области. Также важной мерой было введение системы рибейта.
Материал предоставлен Ассоциацей анимационного киноОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.