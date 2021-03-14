«2021 год не обойдется без премьер!» – Союзмультфильм

«Со­юз­муль­тфильм» де­ла­ет ак­цент на про­ек­тах «Су­воров» и «Фор­му­ла Во­ды». «Су­воров» вый­дет в рос­сий­ский про­кат в этом го­ду. Это ро­ман­ти­чес­кая ис­то­рия, раз­во­рачи­ва­юща­яся на фо­не вы­да­ющей­ся во­ен­ной кам­па­нии под ру­ководс­твом фель­дмар­ша­ла Су­воро­ва. «Фор­му­ла Во­ды» — кар­ти­на, в ос­но­ве сю­жета ко­торой — мир, в ко­тором лю­ди на­учи­лись вы­живать без пить­евой во­ды. О совре­мен­ном поло­же­нии дел в оте­че­ствен­ной муль­ти­пли­ка­ции рас­ска­за­ли в пресс-слу­ж­­бе ки­нос­ту­дии «Со­юз­муль­тфильм»:

— Бу­дет ли 2021 год на­сыщен­ным для ва­шей сту­дии, мно­го ли пла­ниру­ет­ся но­вых про­ек­тов в целом?

– Да год бу­дет очень на­сыщен­ным – в этом го­ду ста­рей­шей в Рос­сии ани­маци­он­ной ки­нос­ту­дии ис­полня­ет­ся 85 лет, и ес­тес­твен­но юби­лей­ный год не обой­дет­ся без премь­ер – все­го их бу­дет 5. Пер­вую из них – раз­ви­ва­ющий му­зыкаль­ный муль­тсе­ри­ал «Енот­ки» мы пре­зен­то­вали в кон­це ян­ва­ря, ши­роко анон­си­рова­ны еще две – ре­бут по­пуляр­но­го муль­тфиль­ма со­вет­ско­го вре­мени – 3D-муль­­т­се­ри­ал «Ну, по­годи!» и прик­лю­чен­ческий пол­но­мет­ражный фильм «Су­воров». Всех тайн рас­кры­вать по­ка не бу­дем, по­дер­жим ин­три­гу. Все­го же у «Со­юз­муль­тфиль­ма» сей­час в ра­боте 43 про­ек­та. Это се­ри­аль­ные, пол­но­мет­ражные и ко­рот­ко­мет­ражные фильмы.

— Ка­кие ос­новные вы­зовы воз­ни­ка­ют при прод­ви­жении ани­маци­он­ных филь­мов на гло­баль­ный рынок?

- Для на­шей ин­дус­трии – это за­час­тую не­дос­та­ток опы­та в соз­да­нии про­ек­тов для меж­ду­народ­ной а­уди­тории при ог­ромном кре­атив­ном по­тен­ци­але на­ших ав­то­ров. «Со­юз­муль­тфильм» ре­ша­ет эту за­дачу, вхо­дя в сов­мес­тное про­из­водс­тво с за­рубеж­ны­ми ки­нос­ту­ди­ями – сей­час мы де­ла­ем сра­зу нес­коль­ко 2D про­ек­тов с круп­ным ев­ро­пей­ским про­дюсе­ром и дис­трибь­юте­ром ани­маци­он­ных про­ек­тов — Cyber Group Studios , а с еще од­ной меж­ду­народ­ной ком­па­ни­ей — Toonz бу­дем де­лать муль­тсе­ри­ал на эко­логи­чес­кую те­му под наз­ва­ни­ем «Иноп­ла­нетя­не в мо­ем рюкзаке».

— Рос­сий­ские сту­дии фо­куси­ру­ют­ся, в ос­новном, на CG – ани­мации (компь­ютер­ная гра­фика)? Есть ли про­ек­ты в 2D – анимации?

– На «Со­юз­муль­тфиль­ме» мы ра­бота­ем сра­зу по нес­коль­ким нап­равле­ни­ям. Сох­ра­ня­ем тра­дици­он­ные тех­ни­ки – ри­сован­ную, плас­ти­лино­вую, ку­коль­ную, раз­личные ви­ды пе­рек­ладки. Од­новре­мен­но соз­да­ем про­ек­ты в 3D, ве­дем собс­твен­ные на­уч­ные раз­ра­бот­ки в этой об­ласти и раз­ви­ва­ем нап­равле­ние 2D ани­мации, ко­торое так же вос­тре­бова­но на ми­ровом рын­ке. Так, в этой тех­ни­ке мы ра­бота­ем в сов­мес­тном про­из­водс­тве с Cyber Group Studios, адап­ти­руя на­ши по­пуляр­ные 2D-муль­­т­се­ри­а­лы для дош­коль­ной а­уди­тории — «Оран­же­вая ко­рова» и «Зеб­ра в кле­точ­ку» для меж­ду­народ­но­го зри­теля. Для та­ких про­ек­тов мы соз­да­ли сов­мес­тный бренд CyberSouzJunior.

- Под­держи­ва­ет ли го­сударс­тво ани­маци­он­ные про­ек­ты, пре­дос­тавля­ет ли финансирование?

– В пос­ледние го­ды го­сударс­твен­ные ор­га­ны ока­зыва­ют су­щес­твен­ную под­дер­жку раз­ви­тию ани­маци­он­ной ин­дус­трии, час­тично фи­нан­си­руя на кон­кур­сной ос­но­ве ряд про­ек­тов. Кро­ме то­го, мы на­ходим­ся в пос­то­ян­ном ди­ало­ге от­но­ситель­но раз­ра­бот­ки эф­фектив­ных инс­тру­мен­тов под­дер­жки. Не так дав­но уже был при­нят ряд ре­шений, ко­торые ос­ла­били на­лого­вую наг­рузку на от­расль, и мы ве­дем даль­ней­шие пе­рего­воры в этой об­ласти. Так­же важ­ной ме­рой бы­ло вве­дение сис­те­мы рибейта.

Мате­ри­ал предо­став­лен Ассо­ци­ацей ани­ма­ци­он­но­го кино

укра­ли