Ключевым проектом Группы компаний «Рики» станет полнометражный анимационный фильм «Финник». Animation Magazine включил «Финник» в список анимационных фильмов 2021 года, которые нельзя пропустить. Комедия рассказывает о приключениях 13-летней Кристины, которая дружит с домовым, живeobv в ее новом доме. Финник любит подшучивать на другими людьми, но с Кристиной они объединяются, чтобы распутать клубок загадочных событий. Рассказывает управляющий директор группы компаний «Рики» Марк Завадский
— Будет ли 2021 год насыщенным для вашей студии, много ли планируется новых проектов в целом?
– Да, 2021 год будет очень насыщенным. Мы планируем как продолжать наши флагманские проекты – «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики», «Тима и Тома», так и запускать новые. Только что состоялись премьеры наших сериалов «Бодо Бородо» и «Панда и Крош», впереди – знакомство зрителей с «ДиноСити» и «Клубом Вопросики». А ещё мы готовим к выпуску полнометражные анимационные фильмы «Финник» и «Плюшевый бум».
— Какие основные вызовы возникают при продвижении анимационных фильмов на глобальный рынок?
– На глобальный рынок нужно выходить со значительным пакетом контента, иначе покупатели на мировом рынке вас вряд ли воспримут всерьез. Это значит, что этот контент надо постараться произвести до того, как вы будете его продавать, при этом за время производства, которое в случае анимации всегда ощутимое, контент не должен устареть – ни технически, ни морально. Это очень сложно, если учесть с какой скоростью меняются и технические требования, и сама жизнь вокруг нас. Кроме того, этот контент должен быть, с одной стороны, самобытен, а с другой, интересен зрителям в разных странах. Вот в этих рамках мы все и существуем.
— Российские студии фокусируются, в основном, на CG – анимации (компьютерная графика)? Есть ли проекты в 2D – анимации?
– Наши две анимационные студии – СКА «Петербург» и «Аэроплан» – специализируются именно на компьютерной графике, и даже создавая проекты в двухмерной анимации, как, например, произошло со «Смешариками» в 2020 году, мы не используем в наших сериальных проектах классическую технологию рисованной анимации. Сейчас это в большей степени осталось направлением авторской анимации.
— Поддерживает ли государство анимационные проекты, предоставляет ли финансирование?
Да, поддерживает. Наши проекты регулярно выигрывают конкурсы на субсидии Министерства культуры РФ. Полнометражные проекты неоднократно получали поддержку Фонда кино. Экспорт аудиовизуальной продукции поддерживает Российский экспортный центр. Однако все это покрывает лишь частично затраты на производство и продвижение продукции, и российская анимация существует далеко не только на государственное финансирование.
Материал предоставлен Ассоциацей анимационного киноОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.