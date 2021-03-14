Клю­чевым про­ек­том Груп­пы ком­па­ний «Ри­ки» ста­нет пол­но­мет­ражный ани­маци­он­ный фильм «Фин­ник». Animation Magazine вклю­чил «Фин­ник» в спи­сок ани­маци­он­ных филь­мов 2021 го­да, ко­торые нель­зя про­пус­тить. Ко­медия рас­ска­зыва­ет о прик­лю­чени­ях 13-лет­­ней Крис­ти­ны, ко­торая дру­жит с до­мовым, живeobv в ее но­вом до­ме. Фин­ник лю­бит под­шу­чивать на дру­гими людь­ми, но с Крис­ти­ной они объ­еди­ня­ют­ся, что­бы рас­пу­тать клу­бок за­гадоч­ных со­бытий. Рас­ска­зы­ва­ет уп­равля­ющий ди­рек­тор груп­пы ком­па­ний «Ри­ки» Марк Завадский

— Бу­дет ли 2021 год на­сыщен­ным для ва­шей сту­дии, мно­го ли пла­ниру­ет­ся но­вых про­ек­тов в целом?

– Да, 2021 год бу­дет очень на­сыщен­ным. Мы пла­ниру­ем как про­дол­жать на­ши флаг­ман­ские про­ек­ты – «Сме­шари­ки», «Ма­лыша­рики», «Фик­си­ки», «Ти­ма и То­ма», так и за­пус­кать но­вые. Толь­ко что сос­то­ялись премь­еры на­ших се­ри­алов «Бо­до Бо­родо» и «Пан­да и Крош», впе­реди – зна­комс­тво зри­телей с «Ди­ноСи­ти» и «Клу­бом Воп­ро­сики». А ещё мы го­товим к вы­пус­ку пол­но­мет­ражные ани­маци­он­ные филь­мы «Фин­ник» и «Плю­шевый бум».

— Ка­кие ос­новные вы­зовы воз­ни­ка­ют при прод­ви­жении ани­маци­он­ных филь­мов на гло­баль­ный рынок?

– На гло­баль­ный ры­нок нуж­но вы­ходить со зна­читель­ным па­кетом кон­тента, ина­че по­купа­тели на ми­ровом рын­ке вас вряд ли вос­при­мут всерь­ез. Это зна­чит, что этот кон­тент на­до пос­та­рать­ся про­из­вести до то­го, как вы бу­дете его про­давать, при этом за вре­мя про­из­водс­тва, ко­торое в слу­чае ани­мации всег­да ощу­тимое, кон­тент не дол­жен ус­та­реть – ни тех­ни­чес­ки, ни мо­раль­но. Это очень слож­но, ес­ли учесть с ка­кой ско­ростью ме­ня­ют­ся и тех­ни­чес­кие тре­бова­ния, и са­ма жизнь вок­руг нас. Кро­ме то­го, этот кон­тент дол­жен быть, с од­ной сто­роны, са­мобы­тен, а с дру­гой, ин­те­ресен зри­телям в раз­ных стра­нах. Вот в этих рам­ках мы все и существуем.

— Рос­сий­ские сту­дии фо­куси­ру­ют­ся, в ос­новном, на CG – ани­мации (компь­ютер­ная гра­фика)? Есть ли про­ек­ты в 2D – анимации?

– На­ши две ани­маци­он­ные сту­дии – СКА «Пе­тер­бург» и «А­эроп­лан» – спе­ци­али­зиру­ют­ся имен­но на компь­ютер­ной гра­фике, и да­же соз­да­вая про­ек­ты в двух­мерной ани­мации, как, нап­ри­мер, про­изош­ло со «Сме­шари­ками» в 2020 го­ду, мы не ис­поль­зу­ем в на­ших се­ри­аль­ных про­ек­тах клас­си­чес­кую тех­но­логию ри­сован­ной ани­мации. Сей­час это в боль­шей сте­пени ос­та­лось нап­равле­ни­ем ав­тор­ской анимации.

— Под­держи­ва­ет ли го­сударс­тво ани­маци­он­ные про­ек­ты, пре­дос­тавля­ет ли финансирование?

Да, под­держи­ва­ет. На­ши про­ек­ты ре­гуляр­но вы­иг­ры­ва­ют кон­курсы на суб­си­дии Ми­нис­терс­тва куль­ту­ры РФ. Пол­но­мет­ражные про­ек­ты не­од­нократ­но по­луча­ли под­дер­жку Фон­да ки­но. Эк­спорт а­уди­ови­зу­аль­ной про­дук­ции под­держи­ва­ет Рос­сий­ский эк­спортный центр. Од­на­ко все это пок­ры­ва­ет лишь час­тично зат­ра­ты на про­из­водс­тво и прод­ви­жение про­дук­ции, и рос­сий­ская ани­мация су­щес­тву­ет да­леко не толь­ко на го­сударс­твен­ное финансирование.

Мате­ри­ал предо­став­лен Ассо­ци­ацей ани­ма­ци­он­но­го кино

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