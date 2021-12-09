3-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» пройдет в Москве

С 17 по 21 декабря 2021 года в Москве пройдет 3-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера». Этот фестиваль ведет свою историю с 2003 года. Его президентом был народный артист СССР Алексей Баталов.

С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), и кинофорум обрел международный статус. С 2021 года фестивалю оказывает поддержку Министерство культуры РФ. Современная задача «Московской премьеры» – развитие единого культурного и кинематографического пространства стран, некогда входивших в состав СССР.

В прошлом году лауреатами фестиваля стали фильмы, созданные в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Узбекистане, Украине.

В конкурсных программах полнометражных и короткометражных фильмов этого года – картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии. Мировые премьеры многих из этих фильмов состоялись на крупнейших кинофестивалях Европы и Азии: в Берлине, Пусане, Нанте.

Фильм открытия – режиссерская версия последнего фильма выдающегося южнокорейского режиссера Ким Ки Дука «Растворяться» (1960–2020), снятого в 2019 году в Казахстане (в том же году режиссер стал почетным гостем 1-го МКФ стран Содружества «Московская премьера»). Фильм закрытия – российский фильм «Райцентр» Натальи Назаровой, которая в 2012 году получила специальный приз жюри нашего кинофестиваля. Обе церемонии пройдут в старейшем столичном кинотеатре «Иллюзион» – соответственно 17 декабря и 21 декабря в 19.00.

В рамках фестиваля пройдет несколько гала-премьер и внеконкурсных программ. В них сделан акцент на молодежном и экспериментальном кинематографе: «Молодое азербайджанское кино», «Фестивальные хиты. Границы мужского», «Фестивальные хиты. Родительский день». Это преимущественно короткометражные фильмы (помимо Азербайджана) из Беларуси, Латвии, России, Эстонии, получившие международное признание на МКФ в Каннах, Локарно, Анси, Кракове, Карловых Варах.

Председателем жюри конкурса полнометражных фильмов в этом году будет замечательный режиссер из Казахстана Дарежан Омирбаев, лауреат МКФ в Локарно («Кайрат»), Венеции («Кардиограмма»), Каннах («Киллер»), Токио («Поэт»). Его творчество найдет отражение в ретроспективной программе «Дарежан Омирбаев. Уроки русской литературы», которая собрала экранизации произведений Достоевского, Толстого, Чехова.

В составе «большого» жюри также российский режиссер Ирина Евтеева, актриса из Молдовы Дана Чобану, получившая приз «Московской премьеры» за лучшее исполнение женской роли в 2019 году, белорусский кинокритик и фестивальный отборщик Игорь Сукманов, российский режиссер и продюсер арт-кино Андрей Сильвестров.

В состав жюри конкурса короткометражных фильмов вошли: грузинский режиссер и продюсер, лауреат МКФ Русудан Глурджидзе (председатель), армянский режиссер Александр Багдасарян, режиссер из Беларуси Митрий Семёнов-Алейников.

Всего фестиваль ожидает около 100 участников и гостей из десяти стран.

Площадкой конкурсных программ фестиваля, как и в прошлом году, станет кинотеатр «Каро 7 Атриум». Церемонии открытия и закрытия пройдут в кинотеатре «Иллюзион», а в Центре Вознесенского состоится панельная дискуссия по проблемам совместного производства и продвижения короткометражных фильмов.

Центральное событие фестиваля – большая ретроспектива фильмов великого грузинского и российского драматурга и режиссера, основателя Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе (1936–2021), скончавшегося в этом году. В нее войдет 12 фильмов разных форматов, в том числе такая несомненная классика, как «Не горюй!» и «Кин-дза-дза!» (реж. Г. Данелия), «Необыкновенная выставка» (реж. Э. Шенгелая), «Кувшин» (реж. И. Квирикадзе).

Показы ретроспективы запланированы в кинотеатре «Иллюзион» и в Центре Вознесенского, где также пройдет презентация монографии Марины Дмитревской, посвященной кино- и театральной деятельности Резо Габриадзе.

Традиционна программа ретроспективных показов и творческих встреч «Дружба народов» в Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева. В ее рамках пройдут сеансы-посвящения выдающимся кинематографистам, ушедшим от нас в этом году. Среди них: грузинский актер Кахи Кавсадзе, украинский режиссер, создатель фильма «Бумбараш» Николай Рашеев, российский режиссер Александр Рогожкин, российская актриса Нина Русланова.

Владимиру Меньшову, недавно скончавшемуся, будет посвящена уникальная программа короткометражных фильмов с его актерскими и режиссерскими работами. В рамках одного сеанса встретятся самая первая роль в кино («Счастливый Кукушкин») и самая последняя – в фильме режиссера-дипломника ВГИКа 2021 года Виктора Салимьянова «Убийца».

Часть ретроспективы «Дружба народов» – дань памяти замечательным кинематографистам, которые в этом году прошли отметку 100-летних юбилеев. Среди них: российский режиссер Григорий Чухрай, литовский актер Бронюс Бабкаускас, армянский композитор Арно Бабаджанян. Эксклюзивной является программа короткометражных фильмов с участием Юрия Никулина, чье столетие будет отмечаться в ближайшие дни. В нее, в частности, включен малоизвестный фильм Александра Митты «Клоуны и дети».

Фильмы ретроспективных программ представят известные режиссеры, актеры, киноведы.

С учетом сложной эпидемической обстановки в кинозалах будет осуществлена «шахматная рассадка». Зрители на сеансы будут допускаться только в масках. Организаторы сократили число мероприятий фестиваля, не связанных с кинопоказом.

Информационную поддержку фестиваля традиционно осуществляет портал «Кино-Театр.Ру». Подробности на официальном сайте фестиваля: http://mpfest.ru.

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