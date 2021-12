Кирилл Серебренников представил на more.tv свой новый короткий метр

В онлайн-сервисе more.tv состоялась премьера короткометражного музыкального фильма OUT OF THE BOX с Александром Горчилиным (Happy End, «Псих») в главной роли. Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников, известный по работе над такими фильмами, как «Петровы в гриппе», «Лето» и «Ученик». Фильм снят в коллаборации с компанией H&M.

OUT OF THE BOX — это снятая одним кадром музыкальная абстракция о любви, поиске, одиночестве, забвении и возрождении. Сюжет фильма развивается в нескольких пространствах, отдаленно напоминающих привычный нам мир, где герои то обретают свою любовь, то теряют ее. Одна сцена плавно сменяется другой, а с ней меняются характеры героев и их взаимоотношения, что находит свое отражение в музыке и визуальных образах.

Кирилл Серебренников, режиссер фильма: «Этот мир — как картонные коробки, он есть и его нет. В таком картонном мире и живут наши красавицы. Мы следим за их взаимоотношениями с возлюбленными. В каждой сцене красавицы ищут любовь и находят ее в барочной музыке, которая как нельзя лучше передает кардиограммы их состояний».

Роли в картине исполнили артисты Гоголь-центра Александр Горчилин, Ян Гэ, Рита Крон, Светлана Мамрешева, Мария Селезнева, Никита Еленев, Влад Целев и Леонид Брайко, оператором-постановщиком выступил Роман Васьянов («Отряд самоубийц», «Стиляги»), художником-постановщиком — Влад Огай («Уроки Фарси», «Петровы в гриппе»). Саундтреком к фильму стал микс барочной и электронной музыки, написанный композиторами Даниилом Орловым, Андреем Поляковым и Дмитрием Межениным.

Съемки OUT OF THE BOX прошли в одном из павильонов Мосфильма. Художник-постановщик Влад Огай разделил площадку на несколько сцен, в которых развиваются события фильма: бар, озеро, номер в отеле, дорога и клуб, а оператор-постановщик Роман Васьянов сделал свет в каждой локации живым и динамичным. Для постройки декораций были использованы две тысячи картонных коробок и десятки метров фольгированной пленки. Важной частью картины стали лозунги в виде граффити на картоне, с помощью которых герой выражает свои мысли и чувства. Эти таблички создал на съемочной площадке стрит-арт художник Дмитрий Бочков. По окончании съемок картон и пленка были переданы компании «Сфера экологии» на переработку для повторного использования.

