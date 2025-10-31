В Музее Победы известные баскетболисты рассказали о рецептах успеха

В Музее Победы состоялась интересная встреча с выдающимися деятелями баскетбола: Иваном Едешко, прославленным советским спортсменом, триумфатором Олимпиады и заслуженным мастером спорта СССР, и Ярославом Королевым, известным российским баскетболистом, игравшим в НБА и ныне тренером. Спортсмены поделились с юными участниками клуба «Каникулы в Музее Победы» воспоминаниями о знаменитом баскетбольном турнире в Мюнхене в 1972 году, который стал легендой для сборной Советского Союза.

Иван Едешко обратился к молодежи: «Жизнь открыта перед вами, будьте наблюдательны и прислушивайтесь к окружающим. Полученные знания могут пригодиться в будущем. Стремитесь к профессионализму в выбранной сфере, но помните, что это требует упорного труда и постоянного самосовершенствования».

Ярослав Королев рассказал о своем пути к чемпионству в России и попадании в НБА, подчеркнув, что вдохновением для его спортивной карьеры послужил его отец. Он отметил, что успех был достигнут благодаря неустанным тренировкам. Важную роль в его становлении сыграли опытные тренеры, которые помогли ему реализовать свой потенциал.

«Задача педагога — помочь вам поверить в себя, найти себя, найти вашу сильную сторону. Потому что у нас уже есть определенный опыт, мы прошли тот путь, который вам предстоит еще пройти. Наша задача — помочь вам в тот момент, когда вы ошиблись, поддержать вас, и наоборот, немножко вас притормозить, если вы «зазвездились» и так далее. Поэтому главная задача педагога-наставника — это направить вас в нужное русло и помочь. А ваша задача — это продолжать верить в себя, продолжать тренироваться, работать и вставать через «не могу». Потому что есть очень важная фраза – «надо». Вы должны просыпаться и вставать со словами: «Мне надо», — сказал Ярослав Королев.

Встреча была организована в рамках экспозиции «80 лет под знаком Победы».