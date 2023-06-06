320-летие Санкт-Петербурга отметили на Международной конференции по киноведению и архивному делу

Кинотеатр «Иллюзион» - кинотеатр более чем известный в столице, вот уже во второй раз принимает историков кино, искусствоведов, архивистов, исследователей на научной конференции. Аудиовизуальное наследие, способы его презентации, хранения, роль кинофондов, а также современные технологии, включая ИИ, стали основными темами докладов, презентаций, обсуждений.
320-летие Санкт-Петербурга было отмечено фильмом «Наследный принц республики» (1934) Эдуарда Иогансона, снятом на киностудии «Ленфильм», а также презентацией каталога киноплакатов «Петербург-Петроград-Ленинград». Будь то годы НЭПа, блокада Ленинграда, искусство и культура в годы Великой Отечественной войны – всё нашло отражение в фильмах «Катька – бумажный ранет», «Балтийское небо», «Мы смерти смотрели в лицо» и других картинах, снятых на легендарной киностудии.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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