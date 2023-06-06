В Государственном историческом музее представлена выставка «Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр»

АЛРОСА – единственная в мире компания, которая занимается не только добычей алмазов, но и их обработкой. Якутия и Архангельская область – крупнейшие области алмазодобычи в нашей стране. Её история насчитывает больше полувека. В середине 50-х годов в Якутии были открыты первые месторождения алмаза. Этому посвящён отдельный раздел выставки – в фотографиях. Ещё одной немаловажной темой стал процесс огранки, а также сведения о минералах, родственных алмазу. Сфера применения алмаза очень широкая, он используется в электронике и медицине, машиностроении, авиационной, химической промышленности, часовом производстве и, конечно, ювелирном.

Специально для выставки посетителям представлены две уникальные коллекции – IMPERIUM и по эскизам Карла Фаберже. Подвески, кольца, брошь-грифон отражают стиль ампир (задумка сделать такую коллекцию родилась в Санкт-Петербурге, городе, где данный стиль доминирует в архитектуре). Коллекцию, выполненную по эскизам Карла Фаберже, отличает изящество, разнообразие форм, материалов, приемов. Так, например, очень элегантны брошь, сделанная в виде букета ландышей, кольцо с геометрическим узором в стиле ар-деко, или колье из бриллиантов барочного вида.

Выставка – история страны, история производства, история украшения, история науки.

Выставка работает до 10 сентября 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.