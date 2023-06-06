В Государственном историческом музее представлена выставка «Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр»

АЛРОСА – единственная в мире компания, которая занимается не только добычей алмазов, но и их обработкой. Якутия и Архангельская область – крупнейшие области алмазодобычи в нашей стране. Её история насчитывает больше полувека. В середине 50-х годов в Якутии были открыты первые месторождения алмаза. Этому посвящён отдельный раздел выставки – в фотографиях. Ещё одной немаловажной темой стал процесс огранки, а также сведения о минералах, родственных алмазу. Сфера применения алмаза очень широкая, он используется в электронике и медицине, машиностроении, авиационной, химической промышленности, часовом производстве и, конечно, ювелирном.
Специально для выставки посетителям представлены две уникальные коллекции – IMPERIUM и по эскизам Карла Фаберже. Подвески, кольца, брошь-грифон отражают стиль ампир (задумка сделать такую коллекцию родилась в Санкт-Петербурге, городе, где данный стиль доминирует в архитектуре). Коллекцию, выполненную по эскизам Карла Фаберже, отличает изящество, разнообразие форм, материалов, приемов. Так, например, очень элегантны брошь, сделанная в виде букета ландышей, кольцо с геометрическим узором в стиле ар-деко, или колье из бриллиантов барочного вида.
Выставка – история страны, история производства, история украшения, история науки.
Выставка работает до 10 сентября 2023 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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