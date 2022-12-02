5 НОВЕЛЛ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ СОЗИДАЮТ

Документальный киноальманах «Очаги» Ирины и Михаила Разумовских стартовал в 2020 году, последняя, заключительная серия нового сезона вышла на YouTube-канале Ktomy.Media 29 ноября.

Острова Водлозерского Национального парка в Карелии, Бурятия и Санкт-Петербург, село Учма в Ярославской области и новгородская фабрика «Крестецкая строчка» – создатели документального киноальманаха проехали всю страну в поисках необычных героев и их вдохновляющих историй. Съемки в экстремальных условиях – на необитаемых землях без электричества, терабайты видео и многочасовые интервью, превратившиеся в поэтичные и философские десятиминутные зарисовки на фоне невероятно красивой природы.

Каждый эпизод «Очагов» – это история преодоления и любви, поиска смысла и его обретение, попытка ответить на самые острые вопросы времени.

Даже сегодня герои документальных очерков возрождают из обломков, строят с нуля, созидают и создают – вопреки разрухе и кризисам, ради красоты и самопознания. Но главное – верят в будущее своей страны, пытаются спасти, хранить ее культуру и самобытность. Пять героев – это пять разных взглядов на мир, пять способов найти дело всей своей жизни, пять дорог к успеху, счастью и внутренней гармонии.

Герои проекта «Очаги»:

Антон и Александра Георгиевы – предприниматель и дизайнер, восстановившие фабрику народного промысла «Крестецкая строчка» в Новгородской области;

Арсений Симатов - московский искусствовед, бывший реставратор Третьяковки, путешественник и автор проекта «Экстремальное искусствознание»;

Отец Олег Червяков – создатель первого в Карелии Национального парка, подвижник, возродивший монастыри, храмы, часовни на необитаемых;

Елена Наумова и Василий Смирнов – создатели Музея Судьбы русской деревни в Учме, Ярославская область;

Александр Простев – художник и иконописец из Петербурга, первый взявшийся за образ и житие Святой Ксении Петербургской, расписавший ее храм.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Режиссер, автор и сценарист – Ирина Разумовская. Режиссёр, оператор постановщик – Степан Воронежский. Художественный руководитель и продюсер – Михаил Разумовский.

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