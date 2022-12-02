Московская область вошла в топ-3 регионов по реализации программы «Пушкинская карта»

Подмосковье стало одним из лучших регионов России по реализации программы «Пушкинская карта». Об этом стало известно на пленарном заседании координационного совета при Министерстве культуры Российской Федерации в г. Тула.

«За время действия программы уже более 7 млн молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оформили «Пушкинскую карту» и приобрели 22,5 млн билетов в театры, музеи, на концерты на сумму почти 12 млрд руб. На текущий момент к программе подключилось около 9 тысяч организаций культуры», – подчеркнула глава Минкультуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Целевая аудитория программы «Пушкинская карта» – около 13 миллионов человек, почти половина из них – учащиеся старших классов школ, колледжей, техникумов.

«Пушкинской карте» чуть больше года, но программа уже показала свою эффективность. В Подмосковье почти 350 учреждений культуры подключились к ее реализации. Можно сказать, что у нас есть предложения на любой вкус, при том и музеи, и театры продолжают работу над созданием новых программ и услуг, ориентированных на молодых людей – держателей «Пушкинской карты». Важно, чтобы мы не заставляли молодежь идти приобщаться к культуре, а был живой интерес и востребованность. Формирование качественного предложения и повышение спроса на него – вот две главные задачи, которые стоят сейчас перед руководителями наших культурных учреждений», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«Пушкинская карта» – государственная программа, социально значимый культурно-образовательный проект Министерства культуры Российской Федерации, Министерства цифрового развития Российской Федерации, АО «Почта Банк», который позволяет гражданам России в возрасте

от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.

Программа «Пушкинская карта» стартовала в России 1 сентября 2021 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.

Свыше 325 тысяч «Пушкинских карт» оформили жители Подмосковья с начала действия программы. Чаще всего их используют для походов на спектакли, концерты и в кино.

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