Во Всемирный день театра в Ногинске пройдет торжественное мероприятие, посвященное сразу трем датам

27 марта в 16.00 Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске начнется мероприятие, посвященное сразу трем датам – Дню работника культуры, Всемирному дню театра и 90-летию Московского областного театра драмы и комедии.

В программе – подписание соглашения между Министерством культуры Московской области в лице министра культуры Московской области Елены Харламовой и Российским институтом театрального искусства – ГИТИС в лице его ректора Григория Заславского, торжественная часть и концерт.

«У Московского областного театра драмы и комедии богатая история, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – В разные годы на его сцене выступали такие выдающиеся актеры как Михаил Жаров, Валентина Серова, Людмила Целиковская, Евгений Евстигнеев, Андрей и Григорий Абрикосовы, Татьяна Пельтцер.

В сегодняшней труппе театра выпускники Театрального училища имени М. Щепкина, Театрального училища имени Б. Щукина, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Школы-студии МХАТ. В репертуаре – более 30 спектаклей по русской классике и современной драматургии, в том числе 9 постановок для детской аудитории».

Ежегодно Московский областной театр драмы и комедии активно гастролирует. Его спектакли посмотрели зрители из Иваново, Йошкар-Олы, Кирова, Кисловодска, Кузнецка, Нальчика, Пензы, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Саранска, Сочи, Сыктывкара, Таганрога, Тулы, Чебоксар. Театр отмечен благодарностью Президента Российской Федерации, благодарностью Губернатора Московской области, дипломами международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

К 60-летию великой Победы театр поставил спектакль-исповедь «Савельевы», посвященный защитникам Отечества. В 2005 году этот спектакль удостоен «Национальной премии общественного признания Межрегионального фонда «Семья России» в номинации «Российская сага», которая была вручена в Большом Кремлевском дворце.

С 2017 года Московский областной театр драмы и комедии принимает участие в федеральном проекте «Культура малой Родины». В рамках проекта театр получил финансирование на укрепление материально-технической базы из средств федерального бюджета и бюджета Московской области в размере 22,6 млн рублей.

В конце 2021 года художественным руководителем театра назначен профессор кафедры режиссуры Российского института театрального искусства – ГИТИС Михаил Чумаченко.

На торжественном мероприятии, помимо сотрудников театра, награды будут вручены лучшим работникам подмосковных учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры, лауреатам областных литературных премий имени М.М. Пришвина и имени Роберта Рождественского в 2021 году.

Адрес театра: Московская область, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 65-А.

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