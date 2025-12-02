50 миллионов прослушиваний: Льву Лещенко вручили платиновый диск за «День Победы»

В Государственном Кремлёвском дворце вручили платиновый диск легендарному исполнителю Льву Лещенко. Это событие стало кульминацией юбилейного концерта, посвящённого 50-летию всемирно известной песни «День Победы», созданной композитором Давидом Тухмановым и поэтом Владимиром Харитоновым.

Главным моментом вечера стало признание вклада Льва Лещенко в популяризацию и сохранение этого музыкального шедевра, который за полвека стал символом памяти, мужества и единства миллионов людей. Впервые «День Победы» исполнили именно в 1975 году на концерте ко Дню милиции. И только за последние 15 лет на различных стриминговых платформах по всему миру песня «День Победы» набрала более 50 миллионов прослушиваний. Результаты исследования музыкального лейбла «Креатив Медиа» подтверждают, что композиция продолжает вдохновлять множество людей, объединяя несколько поколений в памяти о героическом прошлом и ценности мира на земле.

«Когда я пою «День Победы, мне кажется, что я прикасаюсь к самой душе нашего народа — к коллективной памяти о тех, кто отдал всё, чтобы мы жили в мире и в свободе. Эта песня — не просто мелодия, она — живое свидетельство нашей силы, мужества и любви к Родине. Она напоминает мне о том, что даже в самые трудные времена есть свет надежды, и этот свет — в наших сердцах и в том, что мы помним… Пусть она звучит всегда, как напоминание о том, что мы — одна большая семья, объединённая общей историей и верой в будущее», — поделился Лев Лещенко, получая платиновый диск из рук руководителя музыкального лейбла «Креатив Медиа» Сергея Шевелева.

«Успех этой песни подтверждает её статус как культурного феномена, который не теряет своей актуальности и сегодня, оставаясь символом единства и гордости для россиян и слушателей в других странах. Песня «День Победы» за прошедшие десятилетия стала мостом между поколениями, напоминая о мужестве и стойкости наших героев. Мы гордимся тем, что эта композиция продолжает жить и вдохновлять миллионы людей по всему миру», — говорит руководитель «Креатив Медиа» Сергей Шевелев.

Вручение платинового диска Льву Лещенко стало ярким подтверждением того, что великие песни не стареют, они остаются значимыми для огромного количества людей, объединяя их память о героическом прошлом и в надежде на будущее.

«Этот диск — не просто награда. Это признание того, что песня «День Победы» продолжает жить в сердцах миллионов. Я горжусь тем, что могу быть частью этой истории, и благодарен за возможность передавать её из поколения в поколение», — отметил Лев Лещенко.

Концерт «День Победы. К юбилею великой песни» собрал на сцене звёзд современной эстрады и прославленные коллективы: Николай Басков, SHAMAN, Алсу, Пелагея, Сергей Лазарев, Григорий Чернецов, хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии, театр танца «Гжель» и многие другие. Вместе они исполнили любимые композиции военных лет, подчеркнув важность памяти о героическом прошлом и ценности мира.