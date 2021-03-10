День смеха с театром «Микос»: «30 лет – полет нормальный»

1 апре­ля 2021 года в Фольк­лор­ном Цен­тре Люд­ми­лы Рюми­ной прой­дет День сме­ха сов­мест­но с Теат­ром «Микос»: «30 лет – полет нормальный».

Театр «Микос» — извест­ней­ший в Евро­пе мос­ков­ский театр кло­у­на­ды, кото­рый удо­сто­ил­ся широ­ко­го при­зна­ния сре­ди иску­шен­ной евро­пей­ской пуб­ли­ки теат­раль­ных фести­ва­лей в Ави­ньоне и Мон­те-Кар­ло, фести­ва­ля «Цирк зав­траш­не­го дня» в Пари­же, Дрез­ден­ско­го кло­ун­ско­го фести­ва­ля, Вин­тер­гар­тен фест в Мюнхене.

О нём гово­рят, как о «самом экс­цен­трич­ном теат­ре кло­у­на­ды Рос­сии», «безум­цах, гени­аль­но услож­ня­ю­щих про­стые вещи». За всю исто­рию суще­ство­ва­ния «Микос» поко­ри­ли Евро­пу и Аме­ри­ку: полу­чи­ли из рук Юрий Нику­ли­на приз на Мос­ков­ском фести­ва­ле кло­унов, заво­е­ва­ли пер­вое место и приз прес­сы на кон­кур­се в Ави­ньоне и побе­ди­ли на Меж­ду­на­род­ном фести­ва­ле кло­унов в Бель­гии. «Микос» высту­па­ет в неболь­ших теат­рах, на круп­ней­ших город­ских собы­ти­ях и сни­ма­ет­ся в филь­мах, и даже в нашу­мев­шем филь­ме «Клу­ба­ре» твор­че­ско­го объ­еди­не­ния «Газ­голь­дер».

Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель теат­ра — Сер­гей «Пага­нель» Давы­дов — один из самых извест­ных рус­ских кло­унов в мире. Бла­го­да­ря его энер­гии, театр «Микос» нико­гда не оста­нав­ли­ва­ет­ся на достиг­ну­том и регу­ляр­но обнов­ля­ет шоу, удив­ляя и вдох­нов­ляя зри­те­лей каж­дый раз, как в первый.

Нача­ло в 20:00.

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