День смеха с театром «Микос»: «30 лет – полет нормальный»

1 апреля 2021 года в Фольклорном Центре Людмилы Рюминой пройдет День смеха совместно с Театром «Микос»: «30 лет – полет нормальный».
Театр «Микос» — известнейший в Европе московский театр клоунады, который удостоился широкого признания среди искушенной европейской публики театральных фестивалей в Авиньоне и Монте-Карло, фестиваля «Цирк завтрашнего дня» в Париже, Дрезденского клоунского фестиваля, Винтергартен фест в Мюнхене.
О нём говорят, как о «самом эксцентричном театре клоунады России», «безумцах, гениально усложняющих простые вещи». За всю историю существования «Микос» покорили Европу и Америку: получили из рук Юрий Никулина приз на Московском фестивале клоунов, завоевали первое место и приз прессы на конкурсе в Авиньоне и победили на Международном фестивале клоунов в Бельгии. «Микос» выступает в небольших театрах, на крупнейших городских событиях и снимается в фильмах, и даже в нашумевшем фильме «Клубаре» творческого объединения «Газгольдер».
Художественный руководитель театра — Сергей «Паганель» Давыдов — один из самых известных русских клоунов в мире. Благодаря его энергии, театр «Микос» никогда не останавливается на достигнутом и регулярно обновляет шоу, удивляя и вдохновляя зрителей каждый раз, как в первый.
Начало в 20:00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.