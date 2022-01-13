Праздник Крещения Господне в Кремле Измайлово

В ночь с 18-го на 19-е января Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово» приглашает на светлый праздник «Крещение Господне».

По старой доброй традиции «Кремль в Измайлово» выступает официальной площадкой праздника и рад пригласить всех верующих на одно из главных христианских торжеств. Свои двери для гостей откроет уникальный Храм Святителя Николая – духовный центр «Кремля в Измайлово», являющийся самым высоким деревянным храмом в России. У стен Храма будет организована купель с освященной водой и тёплыми раздевалками.

Храм Святителя Николая в Кремле Измайлово ежегодно принимает жителей разных районов Москвы, чтобы в праздничную ночь отметить Крещение Господне в традициях русского православия.

Праздник начнётся 18 января в 22:00. На главной площади пройдут праздничные гуляния. Гостей ждут согревающие народные игры и забавы!

С 23:00 до 01:00 в Храме Святителя Николая состоится водосвятный молебен, после которого верующие смогут окунуться в воды купели Кремля в Измайлово.

В 00:00 – для всех верующих будет открыта для купания купель у храма.

На месте проведения купаний будут дежурить бригада скорой помощи, сотрудники полиции и отряд спасателей. Рядом с купелью будут оборудованы тёплые раздевалки. Всех гостей ждёт горячий чай!

Вход свободный!

Где? Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово», Измайловское шоссе, 73Ж, центральная площадь

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