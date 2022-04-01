Компания «ЯРКО», телеканал «Матч ТВ» и «Детское радио» вовлекают детей в спорт вместе со «Спорт Тошей»

О том, как свежий контент и неожиданные партнерства помогают детям и родителям подружиться со спортом, в пространстве «Спортивная библиотека» 30 марта рассказали профессионалы анимационной компании «ЯРКО», телеканала «Матч ТВ» и «Детского радио».

В январе 2022 года компания «ЯРКО» выпустила анимационный спортивный детский сериал «Спорт Тоша» в партнерстве с телеканалом «Матч ТВ». Всего за три месяца удалось сделать героев сериала Дракошу Тошу и львенка Леву амбассадорами детского спорта в России. Забавные друзья стали соорганизаторами множества онлайн и офлайн спортивных конкурсов и событий. Среди нихполучившаяболее миллиона просмотров трансляция финала Международного футбольного турнира «Кубок Колыванова», где Дракоша Тоша и Лева мотивировали команды на победу. А также организованные для международной аудиторииоткрытые показы сериала в дни Олимпиады в русских домах вТурции, Варшаве, Черногории, Словакии, Финляндии, Вьетнаме, Монголии и в столице Олимпиады – Пекине.

— Сериал выполняет функцию доброго наставника для детей и взрослых. Малышам герои сериала рассказывают о видах спорта и показывают пример, как не ссориться и идти к победам дружной командой, как переживать неудачи и снова идти вперед, — подчеркнула генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова. – Для взрослых ситуации сериала – практическое пособие, как лучше разъяснить особенности разных видов спорта малышу и мотивировать его к занятиям спортом. «Делать как Дракоша Тоша и Лева» становится модным среди детей, объединяет их в интересе к спорту.

Телеканал «Матч ТВ»также работает над вовлечением детской аудитории в спортивный образ жизни.

— Часть нашей привычной взрослой аудитории сначала не понимала, зачем спортивному телеканалу детский сериал, — делится директор по маркетингу телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Лимарь. – Но мы знаем, что дети растут быстро, и сегодняшние малыши — это наши завтрашние болельщики и зрители. Телеканал активно партнерится со спортивными ассоциациями, корпоративными спортивными сообществами, и мы видим, как буквально «на ура» принимают «Спорт Тошу» и детская, и взрослая аудитория соревнований ассоциаций и сообществ.

«Спорт Тоша» дает детям и взрослым понимание социальной значимости физической активности и формирует взгляд на спорт как неотъемлемый фактор здорового образа жизни с малых лет, причем такой контент эффективно работаетв привычной для детей интернет-среде.

— Для «Детского радио» с его восьмимиллионной аудиторией спортивные передачи – дело привычное. Детские программы, ориентированные на спорт, помогают детям развить мотивацию и поддерживать интерес к занятиям спортом. Это всем известные «Оле-оле-оле» и «Сказочная зарядка», — рассказал программный директор «Детского радио» Виктор Приворотский. – Мы приглашаем в студию юных и именитых спортсменов, а теперь героями спортивной повестки радио стали герои сериала «Спорт Тоша». Уже в апреле в эфире появятся аудиоверсии эпизодов сериала, а осенью мы запустим партнерский проект веселых зарядок со «Спорт Тошей».

«Спорт Тоша» — веселая энциклопедия видов спорта для детской аудитории (26 серий по 3 минуты). Сериал создан компанией «ЯРКО» в партнерстве с телеканалом «Матч ТВ», вышел в январе 2022 года и уже смог завоевать аудиторию. С первых дней сериал объединяет любителей спорта в России и за ее пределами – это совместные конкурсы и проекты, открытые показы и коллаборации. Затем эстафету приняла платформа IVI, теперь веселых героев сериала можно увидеть на YouTube-канале «ЯРКО», а также на RuTube, MegafonTV, YotaTV и OKKO, в онлайн-кинотеатре PREMIER. С 31 марта «Спорт Тоша» доступен на стриминговом видеосервисе START.

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