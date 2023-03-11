8 фильмов для хорошего настроения весной

Весна на пороге! Солнышко светит совсем не по-зимнему... Чтобы отвлечься от повседневных забот и взять небольшой перерыв на подготовку к весне, нужно заручиться хорошим настроением. Онлайн-кинотеатр START собрал 8 фильмов, которые точно принесут вдохновение.

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия

Друзья встречаются на бокал шампанского и вновь отправляются в путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем они говорят на этот раз? Как обычно — о работе, о возрасте и, конечно, о женщинах. Герои рассуждают о дружбе, первой любви и умении радоваться простым удовольствиям. В этот раз к основному составу культового «Квартета И» присоединились Дмитрий Нагиев и Гарик Харламов. С 7 марта фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» можно посмотреть онлайн на START.

Режиссер: Михаил Поляков. В ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Максим Виторган, Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов и др.

Молочная девочка

Мелодрама «новой волны» казахского кино точно придется по вкусу поклонникам «ИП Пироговой» и «Кухни». Жамиля любит приносить людям радость. И печь. И еще мечтает встретить свою любовь. С любовью пока не складывается: в детстве она обожгла руки молоком, поэтому всегда скрывает их под перчатками, которые вечно отпугивают парней. Поэтому Жамиля вкладывает всю душу в торты и пирожные, которые готовит на работе в кондитерской. Молочная девочка — их фирменный торт. И именно он каждый день приводит Самата в кондитерскую. Или не он?

Режиссер: Мади Балжанов. В ролях: Асем Мейрамова, Чингиз Капин, Дулыга Акмолда, Нургуль Нугуманова, Фариза Тойлыбаева, Ерболат Атабай, Анастасия Бирючева, Ирина Ретюнская и др.

Бывшие. Happy End

Илья и Яна встретились в реабилитационном центре. По правилам им нужно держаться друг от друга подальше, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. «Бывшие. Happy End» — полнометражный финал культового сериала, который позволит Илье и Яне наконец-то разорвать замкнутый круг и подарит надежду на хеппи-энд.

Режиссер: Антон Мегердичев. В ролях: Любовь Аксенова, Денис Шведов, Эра Зиганшина, Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица и др.

Красотка на всю голову

Рене Беннетт в исполнении гениальной комедиантки Эми Шумер постоянно пытается стать лучше. Она занимается спортом, изучает бьюти-блоги и пробует разные диеты. Но счастье никак не сваливается ей на голову — по ее мнению, везет в этой жизни только стройным красоткам.

«Я просто всегда хотела узнать каково это — чувствовать себя по-настоящему неотразимой?... Когда все двери открыты перед тобой и можно брать от жизни всё. С такой-то внешностью! Хоть раз... И думаю, здесь дело не в помаде и не в туши, и тональник такое сделать не в состоянии», — однажды произносит Рене. И Вселенная ее слышит: девушка падает с велотренажера, ударяется головой и вдруг начинает верить в себя. Оказывается, это и есть главный ингредиент в рецепте личного счастья.

Режиссеры: Эбби Кон, Марк Силверстайн. В ролях: Эми Шумер, Мишель Уильямс, Бизи Филиппс, Том Хоппер, Наоми Кемпбелл, Лоурен Хаттон, Эмили Ратаковски, Сковел Рори, Эдриан Мартинес и др.

Соври мне правду

У героев психологического триллера нет имен. Поначалу в нем есть только Он и Она. Они приезжают в загородный дом, чтобы просто побыть вдвоем — и, кажется, уже готовы быть вместе до конца жизни. Почти семейную идиллию разрушает Младшая — сестры давно и открыто враждуют. Причем приезжает она не одна, а с Бывшим. Её бывшим. Отношения (и жизни) четырех когда-то близких друг другу людей оказываются под угрозой. Но разве игра не стоит свеч, когда Бывший — Павел Прилучный?

Режиссер: Ольга Акатьева. В ролях: Дарья Мельникова, Елизавета Кононова, Евгений Романцов, Павел Прилучный, Ольга Шафрановская и др.

На выдохе

«На выдохе» — глубокая драма, после которой хочется верить в себя, в людей — и в жизнь. Саша уехала из детдома, осталась без стабильного дохода и государственной квартиры. Но с мечтой — участвовать в боях без правил и выучиться на врача. Звучит немного противоречиво, но вот такая она — Саша. Чтобы приблизиться к цели, Саша устраивается сиделкой к Коле, парню в инвалидном кресле, пока его мама Алла (Елена Подкаминская) с трудом зарабатывает на жизнь. Несмотря на разницу в возрасте и характере, Алла и Саша оказываются очень похожи. Обе они — по-настоящему сильные женщины, которые, несмотря на внешнюю хрупкость, не ломаются под давлением обстоятельств.

Режиссер: Ринат Махмудов. В ролях: Анастасия Самылова, Иван Логинов, Елена Подкаминская, Фёдор Лавров, Полина Белова, Дмитрий Овчинников, Валентина Лукащук и др.

Страна Саша

Саша (Марка Эйдельштейн) только закончил школу и не знает, что дальше делать со своей жизнью. Женя (Мария Мацель) чуть лучше понимает, как поступить со своим будущим — но очень его боится. Они встречаются возле кабинета психотерапевта: Саша пришел разрисовывать стену детского отделения поликлиники, а Женя — на сеанс. Им всего 17 лет, и это последнее лето их юности. Они переживут его вместе — а осенью станут совсем другими людьми. Проект вошел в программу Generation 14+ и был тепло принят на Берлинале. И точно понравится всем, кому когда-то было 17.

Режиссер: Юлия Трофимова. В ролях: Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев, Алиса Тарасенко и др.

Хочу замуж

Чего хотят женщины? Например, лучше разбираться в собственных чувствах. И в мужчинах. В жизни Любы (Кристина Асмус) все шло по плану: работа ведущей на телеканале, успешный обеспеченный жених Роберт (Сергей Гилев), скорая свадьба. Пока Люба случайно не знакомится с Сергеем (Милош Бикович): он одолжил ей телефон, когда ее разрядился. Ну как знакомится… Скорее знакомится заново: Сергей оказывается ее забытым другом детства. А Роберт — страшным ревнивцем. Так чего же все-таки хотят женщины?...

Режиссер: Софья Карпунина. В ролях: Милош Бикович, Кристина Асмус, Марина Александрова, Сергей Гилев, Юлия Ауг, Олег Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт, Евгения Ахременко и др.

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