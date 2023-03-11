Премьера аргентинского мини-сериала «Сверхновая» состоялась в сети

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера комедийного мини-сериала «Сверхновая» аргентинских режиссеров Хуана Фернандеса Гебауэра и Аны Кац. Они создали сатирическую комедию о нашем мире, помешанном на красоте и молодости. Главные роли в фильме исполнили Джоанна Чифо, Каролина Копелиофф, Руджеро Паскарелли. Сатира на токсичное общество, порожденное индустрией рекламы и соцсетей уже доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

На прослушивании съемок рекламы Муриэль Николаса спокойно называет свой возраст и рост, но не может громко сказать о своем весе и плачет. На следующей день ей звонят с предложением поучаствовать в съемках новой коллекции джинс, оплата будет минимальной. В свободное время девушка продает пирожки, но даже покупатели напоминают ей о полноте.

Ее подруга Мими работает блогером-инфлюенсером и привыкла врать подписчикам ради достижения поставленных целей. Всем кажется, будто она счастливо живет, но это совсем не так: у нее нервный тик. Их общий друг-модель Юне сильно страдает от травматичных отношений с отцом, но боится кому-либо рассказывать о происходящем между ними.

Сериал «Сверхновая» честно и без прикрас отражает состояние человечества в последних двадцати годах: внешность стала самым ценным аспектом в глазах окружающих, именно она формирует отношение большинства к индивиду. Хотя Нико конвенционально красива, все напоминают ей о ее «полноте». Режиссеры сериала также показывают, что во многом именно родители виноваты в неуверенности их детей, которые давно выросли и пересекли отметку 30-летия.

Проект номинирован в шести категориях премии Ассоциации кинокритиков Аргентины: лучший комедийный сериал, лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий и лучшие новые актеры и актрисы в главных и второстепенных ролях.

Над проектом работал тандем аргентинских режиссеров: Хуан Фернандес Гебауэр и Ана Кац. Гебауэр начал карьеру в 2009 году короткометражным фильмом «Убийцы», гораздо более опытная Кац получила известность еще и как актриса, сыграв в своем полнометражном дебюте «Музыкальные стулья» (2002). С тех пор авторы создавали проектов в первую очередь для аргентинской аудитории.

Роли исполнили: Джоанна Чифо, Руджеро Паскарелли («Я Луна»), Каролина Копелиофф («Я Луна»), Нэнси Дуплаа («Дикие истории») и Диего Кремонеси («Джильда»).

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