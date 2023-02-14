8 кинокартин про любовь в жанрах ромкома, мелодрамы и даже хоррора

14 февраля во всем мире отмечается День святого Валентина, который принято отмечать вместе со своими вторыми половинками. Ученым не удалось точно установить истоки возникновения праздника, есть несколько теорий. Одна рассказывает трагическую судьбу священника, венчавшего призванных на службу мужчин и их женщин, несмотря на запрет императора. К всемирному дню влюбленных мы выбрали разножанровые фильмы, чтобы каждый нашел что-то свое. Специальная подборка лучших фильмов ко Дню святого Валентина «Любовь спасет мир» уже доступна на KION.

Любовь — это чаще смеяться

«Как отделаться от парня за 10 дней»

Подругу журналистки Энди (Кейт Хадсон) недавно бросил парень, она очень сильно переживает разрыв, возможно, по причинам глубокой эмоциональной зависимости от мужчин в отношениях. Тогда Энди решает написать большую статью «Как отделаться от парня за 10 дней», вот только в качестве «подопытного» ей попадается не тот человек.

«30 свиданий»

Дашу (Наталия Медведева) бросил молодой человек, хотя целых 5 лет она его лелеяла и почти сдувала пылинки. Волей судьбы в своей квартире Даша укрывает соседа-фотографа Олега (Никита Панфилов), за которым охотится муж одной из его любовниц, и просит у него консультацию по поиску отношений. Он предлагает пройти курс самооценки и провести 30 свиданий с разными мужчинами, чтобы лучше понять себя и свои интересы.

Любовь — это когда у вас мэтч

«История любви»

Одна из первых мелодрам, вдохновленных историей Ромео и Джульетты. Богатый наследник Оливер Барретт IV (Райан О’Нил) и дочь простых работников-эмигрантов Дженни Каваллери (Эли Макгроу) учатся в Гарварде, он играет в хоккей, а она увлечена музыкой. Родители Оливера против их отношений, поэтому молодые отказываются от их поддержки и пытаются своими силами построить жизнь.

«Ноттинг Хилл»

Уильям (Хью Грант) расстался с женой и потерял смысл существования. Темноту его повседневности освещает актриса Анна Скотт (Джулия Робертс), зашедшая в его книжный магазин. Они влюбляются с первого взгляда, между ними разгорается бурный роман, который заканчивается визитом ее постоянного партнера к Уильяму. Главный герой не может забыть Анну, а она — его, поэтому сама приходит к порогу его двери.

Любовь — это держать за руку, когда страшно

«Ребенок Розмари»

Законодатель фильмов о женщинах, пойманных в объятия абьюзивных мужчин. Розмари (Миа Фэрроу) с мужем Гаем (Джон Кассаветис) переезжают в пустую квартиру в Нью-Йорке. Жилье кажется обычным, только пожилые соседи докучают дружелюбием. Особенно их внимание привлекает новость о беременности Розмари.

«Вивариум»

Молодая пара Джемма (Имоджен Путс) и Том (Джесси Айзенберг) планируют купить дом, агент по недвижимости отвозит их в типичный квартал, состоящий из идентичных друг другу строений. После осмотра помещения влюбленные понимают, что мужчина исчез, а выхода из огромного лабиринта они не могут найти, ведь все дороги приводят к одному и тому же дому.

Любовь — это принимать другого таким, как есть

«Три тысячи лет желаний»

Исследовательница мифов и легенд Алитея Бинни (Тильда Суинтон) приезжает на научную конференцию в Стамбул, где в магазине антиквариата находит синий, покрытый нагаром флакон. Дома она очищает его от нагара и так призывает Джина (Идрис Эльба), готового исполнить 3 желания. Вот только Алитея ни о чем не мечтает, ей интересней послушать рассказы духа о его бывших хозяйках: Царице Савской, фаворитке сына Сулеймана Великого и жене старого торговца книгами.

«Дитя погоды»

16-летний Ходака сбежал из дома, приехал в Токио с несколькими тысячи йен и без планов на будущее. Ему везет, он получает работу в «желтом» журнале, пишущем о безумных колдунах и гадалках. Однажды он случайно знакомится с девочкой Хиной, обладающей способностью менять погоду. Они организуют метеорологический бизнес, еще не зная, какова будет плата за магические обряды.

С лучшими фильма на Праздник святого Валентина можно ознакомиться по ссылке в специальной подборке онлайн-кинотеатра KION «Любовь спасет мир».

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