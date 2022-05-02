«А я» — новое прочтение двух песен от группы «Курара»

Визитная карточка современной уральской сцены — группа «Курара» — выпустила новый сингл «А я». Он состоит из двух треков: непосредственно «А я» и «Письмо ’22». «А я» — это первая ласточка предстоящего трибьют-альбома группы «Колибри», релиз которого запланирован на осень 2022. Песня впервые появилась на альбоме «Бес Сахара». В 2002 году «Колибри» выпускали её в другой аранжировке на пластинке «Любовь и её конечности». «Курара» оставила только текст Инны Волковой и сделала абсолютно свою музыку, свое оригинальное прочтение этой песни.

«Кассета с альбомом «Колибри совместно с Tequillой «Бес Сахара» в своё время была заслушана до дыр, очень сильный альбом, и именно эта песня трогала меня до самых дыр, так сказать, — рассказывает о выборе трека фронтмен коллектива Олег Ягодин. — Гимн аутсайдерам, бездельникам и гадким утятам».

Вторая песня на сингле — это «Письмо» из первого альбома коллектива. Это одна из самых первых песен, которая в принципе была написана группой. Ещё одна версия есть на дополнительном диске к альбому «Архимед». Сейчас музыканты создали новое прочтение этого трека, которое давно уже пробовали и играли на концертах. Теперь он называется «Письмо ’22». «Это уже третья версия нашей самой лиричной песни, в этот раз решили подать её под мрачным соусом, какой и должна быть настоящая лирика».

Примерно раз в два альбома команда меняет человека, который сводит записи. Каждый из них оставляет свой фирменный почерк в звуке и деталях под чутким руководством музыкантов коллектива. В в этот раз «Курара» сотрудничает с одним из участников московской группы USSSY Павлом Еремеевым, чей взгляд музыкантам очень близок.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.