Абстракционист Дмитрий Сухов рассказал о залоге успеха современного художника

Российский художник-абстракционист Дмитрий Сухов* рассказал о собственной технике написания картин, творческих планах, и о том, как стать успешным художником современности и почему благотворительность с фондом «Гольфстрим»** для него так важна.

– Вы родились и выросли в сибирском городе Тара, что из своих детских воспоминаний вы забрали с собой как художник?

– Детство и юность, а именно до 16 лет я рос в сибирской глубинке, все мое детство меня окружали самые красивые пейзажи, леса, озера реки, пожалуй, красивее природы чем в русской Сибири наверное нет. Все это легло в основу моего искусства, а вернее это все так или иначе запечатлелось в моих картинах. Меня всегда привлекала красота во всех ее проявлениях, будь это места, люди, энергии, настроения, все это отражается в моем исполнении в моих картинах, в исключительно моей манере написания и заложения смыслов.

– Кого из абстракционистов вы можете выделить и почему?

– Мои фавориты исключительно новаторы в современном искусстве, новаторы - это артисты которые так или иначе внесли свое абсолютно уникальное никому не подражающее и ни за кем не продолжающее искусство, а именно это: Джексон Поллок, Михаил Ларионов, Казимир Малевич, Джоан Митчелл, Сай Твомбли, Василий Кандинской, Врубель и другие.

– Ценник на ваши работы - предмет восхищения и зависти, полагаем. Как вы этого добились? Есть ли сильные люди, которые вам помогают добиваться признания?

– Я всегда держал высокий ценник на мои работы, так как считал и считаю, что делаю уникальное и абсолютно ни на что не похожее искусство (не дизайн, не интерьер, а искусство, которое не может быть доступным и дешевым). Даже когда не было продаж, цену я всегда держал высокую. Сказать по правде первые продажи с высоким ценником произошли года 2 назад, потом как-то по цепной реакции, кто-то у кого -то увидел и тоже захотел и так далее, плюс конечно, обо мне начали писать известные издания, это добавляет очков, так сказать.

– Как себя продвигаете? Есть ли у вас агенты?

– Я работаю один, конечно есть ассистент, ну и собственно разные проекты, я много с кем дружу из галеристов: Kupol Gallery, Atelier CHOUTKO, SNEG Gallery, галерея Валентина Рябова и другие. В галереях продаются мои картины, и периодически мы делаем совместные проекты. В большей степени я работаю один, но есть агенты в России и не только, которые знают мои работы и работают со мной.

– Как вы работаете? Где пишите? Сколько времени уходит на создание одной работы?

– Я работаю в свойственной только мне технике, использую только масло и холст, наношу краску на полотно мастихином. В среднем на создание одной работы уходит от 1 месяца до полугода, масло очень долго сохнет и есть возможность постоянно что то добросить и корректировать. Первая возможная транспортировка картины после написания возможна после 6-8 месяцев после ее создания, до этого она высыхает у меня в мастерской, далее до полного высыхания нужно 3-5 лет. У меня есть большая мастерская в Москве на Рижской: 2 помещения с 7 метровыми потолками, с панорамным окнами, так как работы достаточно большие и требуют много места.

– Посещаете ли пленэры?

– Нет, рисование на открытом воздухе в моем случае невозможно, так как можно повредить картину, если еще и учесть, что 80 процентов моих работ это очень крупные картины, это очень проблематично, так как картина в процессе написания меняет свое положение, лежа, стоя, боком и тд. Плюс становится достаточно тяжелой.

– Какие творческие планы на ближайшие 5 лет?

– Я уже вышел на зарубежный рынок, мои работы есть во многих странах мира, в этом году будет 2 международные выставки, одна в Берлине другая в Македонии, в 2023 году я принял участие в венецианской архитектурной биеннале, также начнется в ноябре этого года история в США, хочу быть представлен на венецианском биеннале в 2024 году, но в силу разных политических обстоятельств, это очень непросто.

– У многих художников обязательно есть муза - кто ваша муза? Нашли ли вы её?



– Я в творческом поиске.

– В чем залог успеха современного художника?

– Быть честным со зрителем и с самим собой, никому не подражать и никого не копировать, быть новатором и нести только свое и тогда рано или поздно как это показывает история, случится неизбежный успех. Ну и конечно правильное здоровое во всех смыслых этого слова окружение.

– Москва по сравнению с любым российским городом - это шум, бегущие люди, много стресса, огромные расстояния, много людей, постоянное движение, энергетика успешности, которая витает повсюду... Какой вам показалась Москва? За что вы ее полюбили?



– Полюбил за неостанавливающуюся гонку за познать все, успеть везде, бесчисленные знакомства, встречи, я человек большого города и мне прекрасно живется в этом ритме.

– Есть негласные законы жизни - получая отдавай, делай добро, будь милосердным. Какими правилами по жизни руководствуетесь лично вы?

– Я абсолютно солидарен с этим вопросом и часть заработанных денег я всегда стараюсь направить на помощь тому, кому она необходима, это закон жизни иначе быть и не может.

– Что для вас благотворительность?

– Благотворительность - это умение разделить свой успех моральный, материальный с теми кто нуждается в чем бы то ни было. И сделать счастливее пусть не всех но кого-то локально, точно.

– Художник и благотворительный фонд «Гольфстрим» - как случилась ваша дружба с фондом и почему это важно для вас?

– Мне очень близок по духу фонд «Гольфстрим», его команда, они делают благие дела и я много от кого слышал о том, как помогают людям представители этого фонда. И выбор мой пал именно на них. Сначала мы приглядывались к друг другу. Сотрудничество мы решили начать с благотворительного аукциона, тем более, что в рамках ралли такого практически никто и никогда не делал. А впереди у нас уже есть планы на совместные проекты с фондом «Гольфстрим».

– В пользу фонда Гольфстрим на благотворительном аукционе 24 июня вы пожертвуете существенную часть вырученных средств от 6 ваших картин. Расскажите о них. Расскажите будущим владельцам ваших работ, о чем вы думали, когда создавали их, какой истинный смысл запечатлен в абстрактном рисунке этих семи картин?

– Я верю, что будущие владельцы моих работ смогут в полной мере ощутить тот эмоциональный вихрь, который я в них заложил, а я работаю всегда на подъеме сил. Со своей стороны я даю толчок к размышлению, к погружению человека в чувственный мир любви, страсти, манкости, воодушевления, успеха. Каждый видит свои смыслы в моих картинах, не всегда картина - это отражение реальности, в моем случае картина создает собственную реальность и дает полную свободу для полета фантазии и мысли.

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* Художник Дмитрий Сухов родился в 1986 году в сибирском городе Тара на берегу реки Иртыш. Красота и загадочность сибирского края легли в основу сенсорного восприятия мира и метафизического взгляда на окружающее пространство. Ведет активную выставочную деятельность, работы Дмитрия выставлялись в залах новой Третьяковки, Всероссийского музея декоративно прикладного искусства, участник Арт Москва (гостиный двор) и венецианской архитектурной биенале в 2023 году. В 2022 году работа художника Butterfly была продана на благотворительном аукционе, проводимом росконгресс при поддержке издательства Forbes в рамках ПМЭФ2022, Санкт-Петербург, Россия. Работы Дмитрия Сухова находятся в частных и корпоративных коллекциях; России, ОАЭ, Нидерланды, Турции, Канады, США, Великобритании, Китая. Дмитрий - член Творческого союза художников России и Международной федерации художников.

** Благотворительный фонд «Гольфстрим» был создан в апреле 2011 года. За 12 лет фонд помог более чем 25 000 людям с самыми разными тяжелыми диагнозами и их семьям независимо от возраста, места проживания и гражданства, характера лечения и реабилитации.

Благотворительные программы фонда направлены, прежде всего, на детей и молодых людей с особенностями развития, а также членов их семей. Одна из основных задач фонда – продвижение темы социализации людей с ОВЗ, развития инклюзии через просветительскую деятельность. Главная миссия — работать для того, чтобы люди с особенностями развития могли чувствовать себя нужными и полезными в любых сферах жизни. Главная цель фонда – содействовать развитию инклюзивной культуры общества, в котором есть место каждому. Для этого эксперты благотворительного фонда разрабатывают и реализуют программы, позволяющие обеспечить бесконфликтную интеграцию людей с ОВЗ в любые сферы жизни современного общества.

Официальный сайт благотворительного фонда «Гольфстрим» – golfstreamfond.ru .

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