Адаптация российских фильмов и сериалов – главный запрос индийских дистрибьюторов

Российские компании подвели итоги участия в крупнейшем южноазиатском рынке контента Film Bazaar в Индии.

Участие в Film Bazaar в конце ноября стало первым масштабным выходом российской киноиндустрии на индийский кинорынок. На стенде Russian Content Worldwide, организованном РОСКИНО, компании-производители контента представили свыше 30 проектов. Российскими фильмами, сериалами и анимацией интересовались представители Индии, а также Южной Кореи, Бангладеш, Непала и других стран. Наиболее популярным запросом со стороны индийских байеров стала покупка прав на адаптацию проектов: так, в фокусе интересов были сериалы «Беспринципные», «Закрыть гештальт», «Почка», «Обоюдное согласие» и другие. Большое внимание со стороны международных представителей было и к анимации: к примеру, платформа Amazon Prime India заинтересовалась развивающим музыкальным сериалом «Цветняшки» (ранее контракт на дистрибуцию сериала был заключен с одной из самых передовых анимационных студий Азии – индийской Toonz Media Group).

«Рынок Film Bazaar стал первым большим шагом на пути к масштабному исследованию региона. Интерес к российским проектам на рынке был высоким, при этом есть явный тренд именно на покупку форматов – в Индии собственная мощная киноиндустрия, они очень ценят и любят своих актеров, и индийские режиссеры и продюсеры готовы делать ремейки российских кинопроектов, с участием своих звезд, у которых многомиллионная армия поклонников в стране. Таким образом, продажа прав на адаптацию может стать наиболее эффективным выходом на индийский рынок для российской киноиндустрии. При этом есть интерес и к копродукции с российской стороной, об этом, в частности, говорили индийские режиссеры – гости Russian Film Festival в Индии, который проходил в Мумбаи незадолго до рынка Film Bazaar. Также байеров интересовали российские проекты не только как формат, но и как готовый продукт – это и фильмы в жанре фэнтези, и анимация, и приключенческие семейные фильмы. Международные представители отмечали качество операторской работы и спецэффектов», – рассказывает генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто.

«Плюс Студия» провела встречи с представителями компаний из Индии, Бангладеш и Южной Кореи. По словам представителей компании, байеры из Индии, в основном, заинтересованы в приобретении прав на форматы фильмов и телесериалов, среди которых сериалы «Закрыть гештальт» и «Беспринципные». Корейские дистрибьюторы готовы рассмотреть ready-made телесериалы и художественные фильмы, в том числе фэнтези-фильм «Этерна: Часть первая», скрининг которого прошел в рамках кинорынка. Также дистрибьюторская компания из Бангладеш рассматривает каталог телесериалов компании для покупки ТВ-прав.

Онлайн-кинотеатр KION также отметил заинтересованность индийских представителей в покупке форматов. На Film Bazaar байеров привлекли такие проекты компании как сериалы «Почка», «Сергий против нечисти», «Обоюдное согласие», а также семейная комедия «Иван Семёнов-школьный переполох!».

Компания «Баббл Студиос», которая показала международным байерам новый приключенческий боевик «Гром: Трудное детство», отметила, что на встречах с международными представителями обсуждалась как дистрибуция, так и возможности копродукции.

Компания «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), представившая на Film Bazaar второй сезон сериала «Отпуск» телеканала ТНТ, отметила, что многие продюсеры, режиссеры, руководители производства из Индии и других стран были заинтересованы в продолжении диалога по копродукции. Представители ГПМ РТВ подчеркнули, что основные жанры, в которых работает телеканал ТНТ - приключения и комедия - на текущий момент набирают обороты и в Индии. Знакомство с регионом в рамках Film Bazaar шло в нескольких направлениях: экономика производства (объёмы государственной поддержки, рибейты, бюджеты производства и др.); локации (основные направления и временные рамки, согласование съёмок); жанровые особенности (включая обсуждение возможных сценариев с продюсерами индийских компаний).

Анимационная студия Platoshka представила на Film Bazaar развивающий музыкальный анимационный сериал для детей «Цветняшки». Представитель компании рассказал, что к сериалу есть интерес от Amazon Prime India, корейского дистрибьютора и местного оператора телевидения в отелях. Ранее cтудия Platoshka заключила контракт с одной из самых передовых анимационных студий Азии – индийской Toonz Media Group на дистрибуцию мультсериала «Цветняшки» на языке хинди на каналах в Youtube.

Для ГК «Рики» Film Bazaar стал очень насыщенным рынком. Как отметили в компании, живые встречи с представителями индустрии из Индии были очень полезными. На рынок ГК «Рики» привезла сериальный контент и презентовала закупщикам проекты «Тима и Тома», «Малышарики» и «Бодо Бородо», при этом большой интерес партнеры проявляли и к полнометражным фильмам из каталога компании.

Киностудия «Союзмультфильм» провела встречи с представителями крупнейших дистрибьюторских фирм и продюсерских компаний из Индии, Кореи, Непала, Израиля и других стран. Наибольший интерес вызвал анимационный полнометражный фильм «Чинк. Хвостатый детектив», а также анимационные сериалы «Приключения Пети и Волка» и «Тайны Медовой Долины». Представители зарубежных компаний высоко оценили качество контента, а также образовательную составляющую проектов студии.

Red Carpet Studio провела встречи с представителями Индии, Южной Кореи и Узбекистана по детскому сериалу «Космический Доктор Кот». Проектом интересовались как закупщики на онлайн-платформы и телеканалы, так и дистрибьюторы.

Также на стенде Russian Content Worldwide cвои проекты представили «Централ Партнершип» («По-мужски», «Мистер Нокаут», «Кто там?», «Мальчик-дельфин») и «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» («Чук и Гек. Большое приключение», «Учености плоды», «Обратимая реальность», «Вторжение», The Телки).

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