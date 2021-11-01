Адрей ВОЛКОНСКИЙ: «Выглядеть опрятно и привлекательно»

Как всегда выглядеть опрятно и привлекательно? Андрей Волконский @andrei_volkonsky – дизайнер и эксперт, рассказал читателям АртМосковии основные правила ухоженность и привлекательности.

Все-таки, любые вредные привычки рано или поздно отражаются на нашем внешнем виде и если в молодости это практически не заметно, то в зрелом возрасте признаков неприятных изменений во внешности или даже проблем со здоровьем будет трудно избежать. Так же, необходимо больше внимания уделять здоровому образу жизни: больше отдыхать, правильно питаться и заниматься спортом.

В первую очередь это касается фигуры. К сожалению, намного сложнее производить впечатление ухоженного человека, если вы обладаете лишним весом. Возможно, это несправедливые стандарты красоты и, разумеется, не каждый может им соответствовать. Но между тем, подтянутое тело – это всегда результат целенаправленных усилий человека, что само по себе достойно уважения, в то время как лишний вес, зачастую, наоборот – результат слабости и лени.

Всегда следите за осанкой! За компьютером, приемами пищи, просмотром телевизора – всегда держите спину прямо. Иначе сгорбленность испортит не только осанку, но и походку.

Так же, одним из основных симптомов неухоженности, причем как у женщин, так и у мужчин являются зубы. Как ни крути, а состояние зубов не должно вызывать вопросов. Поэтому при необходимости обязательно совершите визит к стоматологу. Не экономьте на себе, правильное впечатление о вас стоит этих материальных вложений.

Ухаживайте за кожей лица. Умывание является одним из самых важных этапов по уходу за кожей лица. Утром кожа требует очищения, так как за ночь крем вместе с кожным салом собирают порой больше грязи, чем в течение дня. Питательный крем, маски, сыворотки – все то, что должно стоять на полочке в ванной у каждой женщины, если вы не хотите столкнуться с проблемами, вызванными сухостью кожи. Многие пренебрегают процедурой чистки лица, хотя высыпания, проблемы черных точек и закупорки пор можно решить только при помощи глубокого очищения.

Что касается волос — в естественном виде при любой длине для ухоженного вида достаточно вымыть голову и причесаться. А если волосы окрашенные, то опять же, нужно следить за корнями и регулярно их подкрашивать. То же самое и с наращиванием волос — необходимо своевременно делать коррекцию. Маски из кокосового, репейного масла, различных природных компонентов насыщают волосы питательными элементами, делая их гладкими и шелковистыми, чего не добиться с помощью применения бальзама.

Касаемо одежды правил немного — главное, чтобы одежда была уместной, чистой, не мятой, по размеру и не заношенной. При этом абсолютно не важно, к какой ценовой категории относится ваша одежда — важен уход за ней.

Нельзя обойти вниманием и обувь – для многих она является показателем наличия вкуса и даже уровня культуры. Обувь так же не должна быть заношенной или грязной, приучите себя ухаживать за обувью должным образом. И не забывайте об уместности.

Не старайтесь из себя изображать другого человека. Если вы спортивная девушка и носите кеды, будьте такой! Не мучайте себя каблуками и платьями. В противном случае вы будете выглядеть несуразно. А естественность и гармония – очень важны!

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