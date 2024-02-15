Агитбригады «Русского Радио» выступили в Мелитополе

13 февраля состоялся концерт Агитбригады «Русского Радио» в Мелитополе. Звезды – Роман Архипов и группа «Земляне» – не только дали концерт, выступили перед военными Добровольческого батальона Павла Судоплатова с духоподъемным концертом, но и привезли военную технику: комплекс с беспилотным воздушным судном самолетного типа.

Агитбригады «Русского Радио» – уникальный патриотический марафон, учрежденный радиостанцией два года назад. «Русское Радио» в числе первых поддержало российских военных и, пойдя по стопам легендарных артистов XX века, начало организовывать концерты в воинских частях и на линии соприкосновения, чтобы проложить «мостик» между бойцами и большой страной.

Звезды смело отправляются на прифронтовые территории и дарят военным свое творчество. Артисты признаются, что для них этот марафон очень важен. Для любого исполнителя это возможность заявить о своей гражданской позиции и внести свой вклад в общее дело.

В Мелитополе артисты выступили перед Добровольческим батальоном Павла Судоплатова. Сюда с концертом приехали Роман Архипов и группа «Земляне». Они также вручили бойцам необходимое военное оборудование: два беспилотных воздушных судна и базовую станцию Supercam S350, которые позволят еще эффективнее выполнять боевые задачи.

Агитбригаду «Русского Радио» военные принимали горячими аплодисментами и словами благодарности.