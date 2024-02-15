Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару… Но мы знаем, что препятствия только укрепляют настоящую любовь, а когда любишь — самый сказочный финал может стать реальностью.

* * *

13 февраля состоялась большая премьера фильма «Лёд 3» — заключительной части любимой зрителями киноистории, которая выходит в прокат уже сегодня — в День всех влюбленных. На сцене московского кинотеатра «Октябрь» фильм представили продюсеры Фёдор Бондарчук и Антон Златопольский.

Фёдор Бондарчук:

«Сегодняшняя премьера — большой праздник. Мы отмечаем долгожданное завершение нашей трилогии «Лёд», завершение истории, о которой нас спрашивали зрители. Однажды они поверили в нашу сказку и позволили нам всем вместе каждое 14 февраля возвращаться в нее».

Антон Златопольский:

«Когда семь лет назад «Лёд» впервые пришел в нашу жизнь, казалось, что более «тонкий лёд» в кино сложно себе представить. Ведь это была одновременно и спортивная драма, и мелодрама, в какой-то мере даже музыкальный клип. Казалось, что это неподъемная совершенно вещь. Тем не менее, прошло семь лет, и сегодня мы презентуем “Лёд 3”».

Фильм также представили авторы идеи и продюсеры кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

Михаил Врубель:

«Мы очень рады представить вам нашу картину — финал трилогии «Лёд». Началась она в парке Горького в 2014 году, где мы со сценаристом Олегом Маловичко на лавочке придумали сюжет первого фильма. И вылилась эта история, которая, как нам кажется, очень полюбилась зрителям, уже в третью картину».

Александр Андрющенко:

«В третьей части мы заостряем внимание на новом поколении этой семьи, а именно — на подросшей дочери героев. И мне особенно приятно отметить, что историю о новом поколении героев создавало новое поколение кинематографистов. Этот фильм спродюсирован, написан, смонтирован, срежиссирован выпускниками школы «Индустрия», а главные роли молодых героев играют выпускники Великих — театрального и кинематографического — ВУЗов (школы-студии МХАТ и ВГИКа). Важно отметить эту преемственность поколений: нам, людям разных возрастов, всегда есть чем друг с другом поделиться и за что друг друга любить».

Режиссер фильма — выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия» — дебютант в большом кино Юрий Хмельницкий поблагодарил съемочную группу и создателей истории «Льда»: «Примерно год назад мы только делали первые шаги по льду Байкала, и вот сегодня фильм уже полностью готов. «Лёд 3» — кино, которое сделано с большой и искренней любовью. И ни одна секунда, которую вы увидите на экране, не могла быть реализована без той команды, которая стоит на этой сцене».

Главные роли в новой части «Льда» достались молодым актерам Анне Савранской (Надя, дочь Горина) и Степану Белозерову (молодой хоккеист Сергей Орлов), а к роли Саши Горина, воспитывающего уже взрослую дочь, вернулся Александр Петров: «Общаясь с людьми, обсуждая с ними «Лёд», «Лёд 2» и теперь уже «Лёд 3», я вижу, как меняются их глаза, как эти фильмы важны, и как зрители за них благодарны. За что большое им всем спасибо».

«Лёд 3» вышел в широкий российский прокат 14 февраля 2024 года, дистрибьютором фильма выступает компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Продюсерами выступили Фёдор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Антон Златопольский, а также Ольга Филипук, Михаил Китаев, Вадим Смирнов, Ирина Варламова. Производство — компании «Водород» и Art Pictures Studio при сопродюсировании Плюс Студии и «Национальной Медиа Группы». Проект создан при участии телеканала «Россия» и поддержке телеканала СТС и Фонда кино. Генеральным партнером фильма стал Банк ПСБ (ПАО Промсвязьбанк).

Фото с премьеры: фотографы Анна Темерина и Максим Кашин