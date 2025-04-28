Айна Исаева: голос, уносящий ввысь

Голос каждой певицы – уникален, но вокальные данные Айны отмечают и слушатели, и профессионалы. Лирико-драматическое сопрано в три с половиной октавы позволяет артистке не ограничивать себя одним музыкальным направлением. Новая работа Айны Исаевой – песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку Анатолия Зубкова и Егора Зубкова «Нет таких мужчин».

Композиция посвящена признанию в любви близкому человеку. Она передаёт состояние счастья, когда душа переполнена эмоциями и рвётся за облака.

Я над землёй летаю,

За спиною крылья вырастают.

Я от счастья голову теряю,

О тебе мечтаю.

В творческом багаже композитора Анатолия Зубкова – несколько песен в соавторстве с Михаилом Гуцериевым: «Верь в гороскоп» Рады Рай, «Кусочек сладкого пломбира» в исполнении Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. С Айной композитор сотрудничает впервые. В работе над песней принял участие и сын Анатолия Зубкова, Егор.



«Первое, что меня зацепило в работе с этой талантливой певицей – необыкновенная скромность. В наше время это очень редкая черта. Ну и, конечно же, голос. Он уникальный! Айна с лёгкостью может исполнять как оперные партии, так и популярную музыку. А ещё работоспособность и быстрое выполнение поставленных задач. Это главное, что отличает профессионала от дилетанта», – говорит Анатолий Зубков.

Айна Исаева начала выступать на сцене ещё школьницей, а в подростковом возрасте на прослушиваниях талантливых детей её заметила оперная дива Галина Вишневская. Звезда мировой сцены рекомендовала девочке развивать талант. Спустя годы Айна окончила Московскую консерваторию им. Чайковского, участвовала в престижных вокальных конкурсах, неизменно получая награды и дипломы лауреата. Артистка продолжает оттачивать своё вокальное мастерство и работает над репертуаром.

Сейчас Айна Исаева готовит к выпуску новый альбом, и в ближайшее время намерена снять клип на песню «Нет таких мужчин».