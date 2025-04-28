РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиАйна Исаева: голос, уносящий ввысь

Айна Исаева: голос, уносящий ввысь

editor
By editor
50
айна исаева - нет таких мужчин

Голос каждой певицы – уникален, но вокальные данные Айны отмечают и слушатели, и профессионалы. Лирико-драматическое сопрано в три с половиной октавы позволяет артистке не ограничивать себя одним музыкальным направлением. Новая работа Айны Исаевой – песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку Анатолия Зубкова и Егора Зубкова «Нет таких мужчин».

Композиция посвящена признанию в любви близкому человеку. Она передаёт состояние счастья, когда душа переполнена эмоциями и рвётся за облака.

Я над землёй летаю,                                                
За спиною крылья вырастают.                               
Я от счастья голову теряю,                                   
О тебе мечтаю.    

В творческом багаже композитора Анатолия Зубкова – несколько песен в соавторстве с Михаилом Гуцериевым: «Верь в гороскоп» Рады Рай, «Кусочек сладкого пломбира» в исполнении Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. С Айной композитор сотрудничает впервые. В работе над песней принял участие и сын Анатолия Зубкова, Егор.
  
«Первое, что меня зацепило в работе с этой талантливой певицей – необыкновенная скромность. В наше время это очень редкая черта. Ну и, конечно же, голос. Он уникальный! Айна с лёгкостью может исполнять как оперные партии, так и популярную музыку. А ещё работоспособность и быстрое выполнение поставленных задач. Это главное, что отличает профессионала от дилетанта», – говорит Анатолий Зубков.

Айна Исаева начала выступать на сцене ещё школьницей, а в подростковом возрасте на прослушиваниях талантливых детей её заметила оперная дива Галина Вишневская. Звезда мировой сцены рекомендовала девочке развивать талант. Спустя годы Айна окончила Московскую консерваторию им. Чайковского, участвовала в престижных вокальных конкурсах, неизменно получая награды и дипломы лауреата. Артистка продолжает оттачивать своё вокальное мастерство и работает над репертуаром.

Сейчас Айна Исаева готовит к выпуску новый альбом, и в ближайшее время намерена снять клип на песню «Нет таких мужчин».

Предыдущая статья
Нюша, Пелагея, Зара и другие звезды озвучили письма с фронта Великой Отечественной войны
Следующая статья
В Москве провели вечер трэша и поэтического хоррора

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru