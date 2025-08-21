Академия «Меганом» выпустила третий поток творческих управленцев России

Выпускниками третьего потока стали 126 управленцев из 56 регионов страны: представители музеев, театров, филармоний, цирков, библиотек, городских и сельских домов культуры, кинотеатров, культурных и молодёжных центров, творческих вузов и других учреждений сферы культуры и искусства. На протяжении двух с половиной месяцев они совершенствовали свои управленческие навыки, постигали основы командной работы, а также развивали культуру взаимопомощи и совместного достижения целей. Одна из основных задач программы — знакомство участников для дальнейшего обмена опытом и идеями, создания совместных планов и проектов.

Традиционно в финальном модуле каждый из участников программы представил коллегам и кураторам проект по улучшению работы своей организации. По итогам презентации путём общего голосования были выбраны 14 лучших проектов, вызвавших наиболее активную обратную связь. Эти проекты уже нашли поддержку среди «капитанов» как для дальнейшей партнёрской реализации, так и в качестве примера для внедрения в других культурных учреждениях.

Одним из финалистов стал проект под названием «Музей — твой выбор». Его автор — заведующая отделом развития и проектной деятельности ГАУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» Анастасия Белянина — предлагает создать на базе музея школу экскурсоводов.

«Мой проект, во-первых, направлен на то, чтобы закрыть для нас проблему дефицита кадров: нам в пиковые периоды, особенно в предпраздничные дни, порой не хватает экскурсоводов. А во-вторых, мы хотели бы готовить экскурсоводов с позиции «от равного к равному». Что это значит? Допустим, вы приходите в музей, а вам проводит экскурсию школьник, или студент, или пожилой человек. То есть, чтобы экскурсоводы разговаривали на языке своей целевой аудитории, находили подход и могли заинтересовать каждую целевую группу. И наши выпускники станут не просто кадровым резервом для музея, но и смогут при необходимости полноценно работать и получать зарплату», — рассказала участница программы. Среди финалистов — проекты не только по обучению и сохранению кадров, но и развитию наставничества в культурных учреждениях, совершенствованию систем управления, внедрению технологий искусственного интеллекта и мультимедийных систем, привлечению зрителей в новые творческие пространства и многим другим направлениям.

Одним из приглашённых экспертов третьего потока программы стала директор Государственного историко-археологического музея–заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова. Она выступила перед участниками, рассказав о том, каким должен быть современный музей, как он становится пространством для формирования и укрепления национальной идентичности, сохранения исторического наследия и традиций, а также поделилась своим управленческим опытом.

«Один из важнейших вопросов, который стоит сейчас перед нами — это возрождение духовных традиций России и популяризация таких основополагающих понятий, как «Родина», «Отечество», «патриот», «герой», «милосердие», «правда», «коллектив», «общество», «друг», «взаимовыручка», «верность». И мы понимаем, что порой классические музейные методы не в состоянии соответствовать современным вызовам. Мы обязаны учиться, чтобы наши экспонаты «заговорили» с посетителями на понятном для всех языке. Особенно молодёжь требовательна к данному диалогу, — говорит Елена Морозова. — Современный музей — это сплав артефактов и умения их презентовать с применением инновационных технологий. Хороший музей сегодня всё больше становится не только культурным, но и образовательным пространством, исследовательским центром с научно-практическим потенциалом, рекреационным и дискуссионным пространством, местом встреч и открытий, местом духовного роста и профессионального определения. А хороший руководитель, в свою очередь, должен уметь собрать команду единомышленников, партнёров, людей, одержимых своей профессией».