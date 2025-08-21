VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«На пороге любви»: у Оксаны Мажулис вышел новый трек

оксана мажулис - на пороге любви
Фото © пресс служба Оксаны Мажулис

20 августа состоялась премьера новой композиции «На пороге любви» Оксаны Мажулис, артистки с мировым именем и обладательницы мощного голоса, чья история способна вдохновить миллионы слушателей!

«Когда я впервые услышала демо-версию песни, я была поражена, насколько глубоко она отозвалась внутри меня. Я сразу поняла — это моя песня! Любовь — самое важное и главное чувство в моей жизни. Именно благодаря ей жизнь обретает истинный смысл. Желаю каждому встретить своего человека, почувствовать настоящую и глубокую любовь. Я благодарна, что имею это и могу делиться ей со своими слушателями. Поэтому я искренне желаю каждому человеку испытать такую же сильную и чистую любовь», – рассказывает Оксана.

«На пороге любви» — песня о судьбоносной встрече двух сердец, искавших друг друга долгие годы. Это зрелое и осмысленное признание в чувствах, которое звучит проникновенно и эмоционально. Каждая нота и слово песни передают ощущение радости и трепета перед настоящим чувством.

«Эта песня — часть моей личной истории любви. Она настолько близка моему сердцу, что я решила дописать её совместно с автором. Теперь она идеально отражает мои переживания и желания. Я хочу, чтобы каждый, кто её услышит, вспомнил: настоящая любовь — существует и она рядом! Главное — открыть сердце и впустить её в свою жизнь», – делится мыслями Оксана Мажулис.

Композиция призвана напомнить слушателям о существовании настоящей любви, призывая каждого открыть своё сердце навстречу этому прекрасному чувству.

