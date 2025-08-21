VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиНадежда Мельянцева представила новый сингл и клип «Ложь и притяжение»

Надежда Мельянцева представила новый сингл и клип «Ложь и притяжение»

editor
By editor
69
надежда мельянцева
Фото © пресс-служба Надежды Мельянцевой

«Ложь и притяжение» — это история о том, как разрываются нити, которые тянут только вниз, где чувства давно перестали быть опорой. Это не о внезапном разрыве, а о постепенном, осознанном уходе, когда каждое «я не буду» становится шагом к свободе.

В этих словах нет места сомнениям: героиня решает выйти из отношений, которые разрушает ложь, и перестаёт держаться за иллюзию любви и притяжения. Повторяющаяся фраза: «я смогу освободиться» звучит, как внутренний обет — не возвращаться туда, где доверие заменено границами, выстроенными обманом.

Трек прямой и ритмичный, с чётким разделением прошлого и будущего. Здесь нет драматических признаний и попыток оправдать происходящее — есть только твёрдое решение жить дальше. Музыкальная подача подчёркивает этот настрой: ровный, упругий ритм и мелодия, в которой чувствуется не усталость, а готовность к новому.

Вместе с релизом трека Надежда представила и клип: откровенный и цепляющий, он выдержан в бело-красных тонах, где певица во всей красе предстает перед зрителем во всем своем очаровании. Визуальный ряд усиливает главный мотив песни — осознанное освобождение и выбор себя.

«Ложь и притяжение» — трек о моменте, когда ты перестаёшь спорить с собой и выбираешь себя.

Надежда Мельянцева — певица, композитор и поэт. Лёд и пламя — обжигающий коктейль артистки, в котором соединены: ноты нежного, тёплого вокала с внешностью тонкого льда. Надежда является автором более чем 100 авторских песен и не останавливается на достигнутом.

Предыдущая статья
Академия «Меганом» выпустила третий поток творческих управленцев России
Следующая статья
SOINA презентовала клип на песню «Белой птицей»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru