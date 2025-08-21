Надежда Мельянцева представила новый сингл и клип «Ложь и притяжение»

«Ложь и притяжение» — это история о том, как разрываются нити, которые тянут только вниз, где чувства давно перестали быть опорой. Это не о внезапном разрыве, а о постепенном, осознанном уходе, когда каждое «я не буду» становится шагом к свободе.

В этих словах нет места сомнениям: героиня решает выйти из отношений, которые разрушает ложь, и перестаёт держаться за иллюзию любви и притяжения. Повторяющаяся фраза: «я смогу освободиться» звучит, как внутренний обет — не возвращаться туда, где доверие заменено границами, выстроенными обманом.

Трек прямой и ритмичный, с чётким разделением прошлого и будущего. Здесь нет драматических признаний и попыток оправдать происходящее — есть только твёрдое решение жить дальше. Музыкальная подача подчёркивает этот настрой: ровный, упругий ритм и мелодия, в которой чувствуется не усталость, а готовность к новому.

Вместе с релизом трека Надежда представила и клип: откровенный и цепляющий, он выдержан в бело-красных тонах, где певица во всей красе предстает перед зрителем во всем своем очаровании. Визуальный ряд усиливает главный мотив песни — осознанное освобождение и выбор себя.

«Ложь и притяжение» — трек о моменте, когда ты перестаёшь спорить с собой и выбираешь себя.

Надежда Мельянцева — певица, композитор и поэт. Лёд и пламя — обжигающий коктейль артистки, в котором соединены: ноты нежного, тёплого вокала с внешностью тонкого льда. Надежда является автором более чем 100 авторских песен и не останавливается на достигнутом.