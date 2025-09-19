Оплата публикаций

Интерес россиян к подработке в социальной сфере вырос почти в два раза

По данным Авито Подработки, в первом полугодии 2025 года наиболее востребованными в социальной сфере позициями стали операторы колл-центров, специалисты поддерживающих специальностей, помощники по хозяйству, сиделки, зооняни и разнорабочие.

Подработка и стажировки в благотворительных фондах, приютах, социальных службах, национальных парках, особых природных территориях становится одним из заметных направлений для поиска дополнительной занятости в России. Если раньше она ассоциировалась в первую очередь с волонтерством, то сегодня многие организации привлекают специалистов, в том числе временных, и предлагают оплачиваемые позиции. Среднее вознаграждение за такую занятость по стране составило 46 747 руб./мес.

Вырос и интерес исполнителей к социальным проектам: количество запросов контактов компаний в этой сфере с начала года увеличилось почти в два раза — на 91%. Все больше россиян ищут в работе не только материальные блага, но и важные для себя смыслы.

По данным всероссийского опроса, проведенного технологической платформой Авито, для 75% молодых россиян важно, чтобы работа имела смысл и приносила пользу обществу. При этом около трети (28%) опрошенных считают именно пользу и качество продукта основным фактором выбора работы, а каждый пятый называет своим главным приоритетом миссию и ценности компании-работодателя.

Главная особенность работы в социальной сфере — необычная гибкость. Здесь редко существуют строгие должностные инструкции: один и тот же сотрудник может совмещать функции администратора, координатора проектов и специалиста по коммуникациям. Такая вовлеченность вместе с конкретными измеримыми результатами превращает работу не просто в дополнительный источник дохода, а в социальную миссию.

«Мы привыкли думать о благотворительных фондах как о сообществах волонтеров, помогающих тем, кому это необходимо. Но когда инициатива растет, добровольческих усилий становится недостаточно — фонды регистрируются как юрлица и начинают привлекать персонал. Особенность работы в них — в уникальной гибкости функционала. Созданные на волне энтузиазма, фонды часто развиваются без строгих регламентов, и поэтому каждая должность здесь предполагает широкий спектр задач, выходящий далеко за рамки стандартных должностных инструкций в коммерческом секторе. Это не просто подработка, а миссия, где важны личная вовлеченность и многозадачность», — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

