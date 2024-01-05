Актриса Янина Мелехова играет «Анну Каренину» для китайского зрителя

2024-й и 2025-й станут совместными годами культуры России и Китая. Министерство культуры разрабатывает официальную программу мероприятий, а наши артисты успешно выступают в Поднебесной.

Так, актриса театра и кино Янина Мелехова («Мылодрама», «Ростов», «Нефутбол», «Любовницы», «Адвокат Ардашев») в составе труппы Московского Современного Художественного Театра МСХТ отправилась в двухмесячный гастрольный тур по Китаю со спектаклем «Анна Каренина» режиссера Руслана Банковского, где исполняет главную роль. Начался тур со спектакля в Шанхае и продлится два месяца. За это время команда даст 25 спектаклей в различных городах Китая.

Янина Мелехова, исполнительница роли Анны Карениной: У нас в туре 25 городов и 25 спектаклей. График для гастролей очень щадящий: играем через день, так что будет возможность посмотреть страну. Играть будем на русском языке, а для китайского зрителя подготовили субтитры. На гастроли поехал уникальный расширенный состав, такого не видели и российские зрители. Специально был введён балет. Но тем не менее - это остаётся мощным, драматическим, глубоким спектаклем, не перерастая в более лёгкую форму.

Хоть я уже много раз играла этот спектакль, сейчас, как никогда ощущаю колоссальную ответственность. Привозить в такую огромную страну, которая любит и уважает русскую культуру, спектакль по роману великого писателя Льва Николаевича Толстого - очень волнительно. Но я надеюсь, что все будет хорошо.