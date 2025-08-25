Александр Ангальт: «А я еду к себе домой»

Продюсерсский центр Ляли Алексаковой представляет новую песню автора песенника Александра Ангальта. В его репертуаре более 70-ти песен. Сегодня мы узнаем подробнее о песне «Домой».

«А я еду к себе домой, вспоминая последний бой,

А я еду к тебе домой — ангел мой!

В домик милый, над рекой, в тот лесок, где мы с тобой,

Обнимаясь, шли, под полною луной!!!»

Александр пишет музыку в разных стилях, если говорить об этнической, и в кельтском и славянском стилях. Это и понятно, наши глубокие 1000 летние корни, когда только складывалась Русь как государство имеют очень чистые начала, сильные и глубокие ценности – любви, милосердия, смирения, сострадания. Справедливости.

– Александр, Вы сказали, что первично появляется мелодия и потом уже слова, т.е. вам легче писать музыку или сочинять стихи?

– Не могу точно сказать, что легче, а что труднее. Могу лишь отметить, что если моя первая песня была написана на стихи, то далее все мои песни писались, наоборот, вначале появлялась мелодия, а потом к ней подтягивались слова. При этом чем четче и ярче в ответ на мелодию в голове возникает картинка, тем легче, как бы льются, прямо на мелодию слова.

Вот так и в этой песне, вначале мелодия, потом образ, как фильм смотришь в воображении, потом слова. Первыми словами были слова к мелодии припева «А я еду к себе домой, вспоминая последний бой, А я еду к тебе домой – ангел мой». Потом стала возникать мелодия основной части и к ней слова «Мы с бойцами бок о бок прошли сотнями дорог».

У меня есть песня, очень добрая и светлая, сочинил я ее за 7 минут – все, и мелодия, и слова все записано на диктофон. «А я еду» называется. У песни интересная история создания. Купал ребенка, ему тогда было 6 лет, но он просит его купать=), вечерний моцион. Смотрю новости в смартфон, вдруг слышу он поет: «А я еду по бездорожью», именно в том мотиве, как песня начинается. Я его прошу исполнить, что за песня — спой целиком, он говорит, сам просто напеваю, больше ничего не придумал. Мотив и первичные слова меня так вдохновили, сразу возникла в голове картинка, что потом, пока его купал 7 минут напевал песню в диктофон смартфона, все части и бридж, и основная, и припев, сразу и мелодия и слова были готовы.

Потом, конечно, было много редакторской работы, выбирались самые яркие фразы, они редактировались, дошлифовывались, пришлось сокращать до 4 минут, много колдовали, чтобы сложный ритм песни был гармоничен. Но, первичный материал, та ниточка, с которой начинается песня, часто именно так появляется внезапно и в довольно большом объеме. В данном случае, сквозь первичную 7 минутную запись, основу первичного материала, напетого в диктофон, слышен Павел, как льется душ, его словечки. Так что шестилетний Павлик — мой соавтор».

Песня светлая, теплая очень лиричная.

– У Александра уже более 70 песен и порядка 60 из них опубликованы в Яндекс музыке, в ВК и других агрегаторах. В являетесь еще и руководителем крупного бизнеса, как вам удается столько сочинять, как вы это делаете?

– «Когда приходит озарение, к сожалению, это не так часто бывает, слова и мелодия возникают довольно быстро, и как правило, распутывая этот энергетический клубок получается много текста, который затем надо сокращать, редактировать — вот это уже более сложная и кропотливая работа. С перерывами на каждую песню уходит 1 -3 месяца. Жаль только, что такое озарение и вдохновение не всегда приходит по мановению воли. Пока я не могу всегда и в любой момент научится быстро вызывать у себя это состояние. Пару раз писал песню на заказ и в этом случае да, не так просто, приходится долго мучится, прежде, чем что-то родишь.

— Значит выяснили, что вам в вашем творчестве иногда помогает ваш сын, Павлик. Я когда слушала вашу новую песню «Домой» мне показалось, что ее мог бы спеть Николай Расторгуев, группа Любэ, настолько она подходит и гармонично ложится в его творчество. Вы как относитесь к тому, чтобы ваши песни пели другие исполнители? Вы с легкостью отдали бы ее Николаю или испытывали бы ревность, нет, только я сам могу исполнять свою песню?

– Я с удовольствием бы услышал песню в исполнении Николая Расторгуева, мне очень импонирует его творчество и жизненная позиция, люблю исполняемые им песни. Как и многие россияне уважаю Николая, мою песню услышали бы и полюбили многие слушатели в России, кому дорог и любим этот артист. Я всегда рад, если какой- либо исполнитель или творческий коллектив возьмет мои песни в свой репертуар – их глубокий смысл будет передан существенно большей аудитории слушателей, чем я смог бы передать сам, ни с кем, не делясь своим творчеством. У меня есть совместный проект с замечательной группами. Я даже готов идти на встречу пожеланиям таких исполнителей, если это не изменяет смысл песни и ее основной посыл.