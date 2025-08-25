Проект гастрокластера «Вкусбасс» – победитель очного этапа Хакатона «Города» в Кемерове

Проект создания гастрономического кластера «Вкусбасс» стал лучшей архитектурной концепцией очного этапа Всероссийского урбанистического Хакатона «Города» в Кемерове.

В течение четырех дней пять проектных команд из молодых урбанистов со всей страны разрабатывали проекты наполнения будущего Креативного квартала «Город талантов». Участники продумывали и создавали урбан-заповедник, улицу-трансформер, живой фасад, креативную платформу и гастрономический кластер.

Урбан-заповедник с интерактивными зонами: лесом вдохновения, лугом тактильных ощущений, тихим озером и поляной для творчества – соединил в себе городской комфорт и дикую природу в сценариях всех времен года. Улица-трансформер, по задумке авторов, способствует изменению мышления в направлении креативной экономики: эффективным городским пространством ее делают инженерные решения по дренажу воды, работе со снегом и туманом, цифровые приложения для жителей. В основу концепции живого фасада участники заложили идеи устойчивого развития: формирование сообществ, развитие экологической ответственности и внедрение природосберегающих инноваций. Авторы четвертой концепции предложили создать мультифункциональный производственный кластер «Луч» в микрорайоне Шалготарьян, чтобы сконцентрировать здесь мастерские и студии, выставочные зоны и площадки для мероприятий. Проект гастрономического кластера направлен на сохранение сибирской идентичности и развитие гастрономической культуры. «Вкусбасс» выполняет функции не только фудкорта и ресторана, но и места семейного отдыха, кулинарной школы, фермерского рынка.

Лучший проект определялся по итогам защиты и голосования экспертного жюри. В его состав вошли Глеб Орлов – заместитель губернатора Кемеровской области — Кузбасса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Дмитрий Анисимов – глава города Кемерово, Роман Жаворонков – генеральный директор стартапа по созданию городов «2.0» и кузбасской телеком компании «Goodline», Святослав Мурунов – методолог стартапа по созданию городов «2.0», академический руководитель научно-образовательного центра «Города будущего» Глобального университета Рыбакова и МФТИ, эксперт по комплексному развитию территорий, Константин Гежа – генеральный директор «Архитектурной компании» и Дмитрий Осипов – генеральный директор строительной компании «Эволюция».

Почетными гостями хакатона стали Вячеслав Петров – депутат Государственной Думы и Елена Галеева – заместитель председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министр экономического развития Кузбасса. Дмитрий Анисимов, глава города Кемерово, поблагодарил ребят за интересные новаторские идеи, которые хорошо применимы к городскому хозяйству, а организаторов – за формат архитектурного питчинга.

«Большая работа проведена, очень классный формат. Будем продолжать его развивать, потому что он полезен и для меня, как главы города, и для участников, и для развития Кемерова. Мы хотим, чтобы кемеровчане гордились местом, где они живут, радовались уюту и понимали, каков смысл жизни в городе Кемерове», – отметил Дмитрий Анисимов.

Роман Жаворонков, генеральный директор стартапа по созданию городов «2.0» и кузбасской телеком компании «Goodline», поздравил всех участников с отличным результатом.

Проделанная ребятами работа и есть настоящая урбанистика, подчеркнул Святослав Мурунов, методолог стартапа по созданию городов «2.0», академический руководитель научно-образовательного центра «Города будущего» Глобального университета Рыбакова и МФТИ, эксперт по комплексному развитию территорий.

«Здесь огромный потенциал экспорта и коллаборации. Через такие коммуникации и запускаются города: уже есть общие смыслы, общие идеи, общие мечты», – сказал эксперт.

Вовлеченность конкурсантов и глубокую проработку проектов отметила Елена Галеева, заместитель председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министр экономического развития Кузбасса.

«В представленных проектах увидела и решения стратегических задач, и национальных целей. Ребята отлично погружены, они понимают, в частности, про диверсификацию экономики Кузбасса и Кемерова», – резюмировала Елена Галеева.

Расширенный формат хакатона в Кемерове позволил конкурсантам стать участниками и соавторами нового подхода в создании городской среды, подчеркнул Михаил Астанин, руководитель Всероссийского урбанистического Хакатона «Города».

«Ребята получили уникальный исходный материал: столица Кузбасса с его мощной историей и особым менталитетом, Креативный квартал «Город талантов» – с его принципиально новым взглядом на функции городского пространства и высокой степенью готовности к реализации. В Кемерове мы опробовали новый для хакатона формат спецпроекта, и он во всех отношениях удался», – отметил Михаил Астанин.

Хакатон «Города» стал новым и очень полезным опытом, поделились впечатлениями конкурсанты.

«Научилась увереннее включаться в процесс и почувствовала, что могу снова работать в проектировании, открылись новые силы. Очень помогли кураторы и то, как здорово была выстроена работа», – сказала дизайнер Алёна Кадетова.

«Реальность превзошла все ожидания. Все прошло на высшем уровне. Для меня главным результатом стало получение опыта в командной работе, освоение других направлений, таких как архитектура, ландшафтный дизайн», – оценил значение участия в хакатоне Кирилл Лашин, студент 1-го курса Кузбасского государственного технического университета.

Содержательную образовательную программу хакатона выделил и Владимир Панфилов, студент 3-го курса Кемеровского государственного университета, будущий социолог: «Практические экскурсии и консультации с экспертами, профессионалами своего дела. В результате я получил сформированный инновационный креативный продукт, новые связи с ведущими мультидисциплинарными специалистами и очень приятные четыре дня постоянных контактов».

Очный этап Всероссийского урбанистического Хакатона «Города» в Кемерове, проходивший 20-25 августа на площадке филиала Российского государственного института сценических искусств, стал третьим очным этапом нового сезона конкурса для молодых архитекторов и урбанистов.

В 2025 году хакатон проводится в седьмой раз, на участие в нем поступило рекордное число заявок — свыше 400 из 52 регионов России. Впервые в этом году поступили заявки от иностранных участников, в частности, из Израиля. Большое количество заявок поступило от молодых преподавателей университетов и ученых.

Расширился в этом году и спектр специальностей участников. В новом сезоне хакатона активно проявляют себя не только молодые архитекторы и урбанисты от 18 до 35 лет, но и специалисты из смежных областей: графические и ландшафтные дизайнеры, инженеры, экологи, ботаники, профессионалы в сфере гастрономии и гостиничного дела, экономисты, реставраторы, продюсеры.

Проект команды-победителя получит шанс быть реализованным при поддержке региональных и федеральных органов власти.

Экспертами и модераторами конкурса стали 28 мастеров своего дела из ведущих архитектурных бюро страны: АПРЕЛЬ; IND; BLOK; PLAY; УРБАН ПЛАННЕРС; NOWADAYS office; RTB; CM International; Студия 44; Платформа Урбан-база; Трест КПЛ; CHISTORY; АРХОФИС.

Хакатон «Города» — крупнейший конкурс для молодых специалистов по созданию архитектурных концепций городских пространств и объектов, созданию комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях. Проект реализуется АНО «Креативная экономика» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Конкурс проводится в седьмой раз. За шесть лет в проекте приняли участие более 1000 молодых архитекторов и урбанистов. География урбанистического хакатона охватывает свыше 20 регионов: от Калининградской области до Приморского края. Команды финалистов при поддержке экспертов подготовили более 50 архитектурных концепций.

Проект реализуется при экспертной поддержке Союза архитекторов России, Всемирной ассоциации студентов и выпускников архитектурных школ WASA.community, ведущих архитектурных бюро страны. Соорганизаторами Хакатона «Города» в этом году выступают Правительство Ивановской области, Центр территориального развития Ивановской области, «Стартап по созданию городов 2.0», Правительство Курганской области, администрация города Шадринска, Благотворительный фонд «Татнефть».