ИРИ объявил конкурс на создание молодежного контента

Прием заявок пройдет с 1 ноября по 1 декабря (до 18:00 по московскому времени). На конкурсе ожидаются проекты на темы, актуальные для целевой аудитории от 14 до 35 лет: поиск себя и отношения с миром, выбор жизненного пути, культурное многообразие и инклюзия.

Заявки принимаются по 4 направлениям: видеоконтент, блогосфера, мультиформатный контент, программные продукты (игры и ПО). В категории «Блогосфера» проекты должны обязательно реализовываться совместно с популярными блогерами (более 1000 подписчиков), либо размещаться в пабликах (каналах) с аудиторией от 5000 пользователей (подписчиков).

Будут изменения и в процедуре оценки. Эксперты в первую очередь рассмотрят идеи допущенных до конкурса проектов – их актуальность, соответствие тематическим линиям отбора и художественную ценность. Проекты, набравшие минимальный проходной балл, будут далее оцениваться по бизнес-плану, бюджету на производство и продвижение. Финалисты представят свои проекты на очной защите перед экспертами Конкурсного комитета ИРИ, куда входят руководители медиакомпаний и представители государственных органов.

Подать заявку можно через личный кабинет на обновленном сайте ИРИ. Участникам доступен акселератор – бесплатный онлайн-курс, который поможет разобраться с документацией и процессом подачи.

«Решение о поддержке всегда зависит от совокупности факторов. Актуальная история, которую высоко оценили эксперты рынка – это основа, к которой должны прилагаться профессиональная команда и адекватный бюджет. А жанр, формат, идея в рамках тематических линий могут быть очень разными. Это очевидно по уже вышедшим проектам. Контент, который мы поддерживаем, очень многообразен: это сериалы разных жанров, от комедий до триллеров, блогерские шоу, документалистика», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Победителей утвердит Наблюдательный совет под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко и начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова. В Совете участвуют генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, генеральный директор Rambler Group Татьяна Доброхвалова, генеральный директор «Газпром-Медиа холдинга» Александр Жаров, первый заместитель генерального директора ВГТРК, генеральный директор канала «Россия-1» Антон Златопольский, министр культуры Ольга Любимова и другие представители крупнейших медиакомпаний страны и профильных ведомств.

Питчинги финалистов, анонс победителей и распределение финансирования состоятся в 2023 году.

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