От «Поликушки» до «Живого трупа»: как одна частная студия прорвала блокаду киноэкспорта

Летом 1922 года Моисей Алейников — руководитель кооператива «Русь», образовавшегося из одноименной частной кинофирмы, поразил берлинских кинодеятелей, привезя из Москвы снятую еще в 1919 году экранизацию повести Льва Толстого «Поликушка».

Эта поездка положила начало экспорту советских художественных фильмов, в котором фирма «Русь» заняла главенствующее положение. Именно «Руси» удалось лучше всех наладить отношения с немецкой индустрией, и к концу 1920-х не только успешно экспортировать свои картины, но и сделать несколько совместных постановок, вызвавших немало разговоров и в СССР, и в Европе. Как это произошло, и почему очередная экранизация Толстого — «Живой труп» (1928) — стала одной из финальных вех на этом пути?

Спикер – Наталья Рябчикова, историк кино; переводчик; доктор наук (PhD); научный редактор киноведческой артели 1895. io; преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ; научный консультант выставки «Кино — зеркало эпохи. Советский киноплакат в истории русского зарубежья».

Продолжительность лекции: 60 мин.

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