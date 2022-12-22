Александр Ливергант: «Мы флиртуем с двумя совершенно непохожими и даже враждебными читательскими аудиториями»

Александр Ливергант – литературовед, российский переводчик с английского языка, а также главный редактор журнала «Иностранная литература». В эксклюзивном интервью для «Евразийской медиагруппы» он рассказал о том, с какими сложностями сталкивается современная версия журнала и как она пытается выстраивать диалог с двумя непохожими читательскими аудиториями, а также затронул вопрос о превалировании зрелища над буквой и изменении современной литературы под этот формат.

«У нас очень сложные отношения с читателем. Мы флиртуем с двумя разными, совершенно непохожими и даже в известном смысле враждебными читательскими аудиториями. Один читатель – пожилой, с традиционными вкусами, провинциальный, которому подавай любовный психологический роман, чтобы обязательно каждый номер с него начинался. Его гораздо меньше интересует публицистика, особенно эссеистика. Он вряд ли станет читать современную поэзию, как например я, которому больше по душе рифмованные стихи, которые сейчас на Западе почти никто не пишет. Другой читатель во всём ему противоположен. Это, как правило, молодой студент, который читает журнал не в бумажном варианте, а в сети и который интересуется, прежде всего, второй тетрадкой. То есть не художественной прозой, а публицистикой, критикой, эссеистикой, проблемами перевода из чего мы не так давно развили рубрику «Трибуна переводчика», которую любит наш читатель-филолог, и мы это знаем, получаем какие-то отклики на это. Мирить две этих читательских аудитории очень непросто», – рассказал Александр Ливергант.

«К сожалению, на сегодняшний день мы должны констатировать, что буква уступает место зрелищу. Для этого вам не нужно читать журнал «Иностранная литература» или какие-то ещё интеллектуальные издания, а достаточно просто войти в вагон метро. Кино, в меньшей степени театр, и всё визуальное пользуется всё большим и большим успехом. Чтение если и пользуется, то дополнительным успехом. Вспомним, как выходил «Пиквикский клуб» Чарльза Диккенса. Это был текст, под которым были рисунки. Теперь они поднялись над текстом в каком-то смысле. Литература в свою очередь стремится и тянется к визуальному ряду в том или ином виде. Например, сегодня серьёзный интеллектуальный роман нередко рядится в развлекательные одежды. Условно говоря, серьёзный многодумный герой может совершить убийство или будет вести себя непотребным образом. Так получается, что серьёзная литература как бы вливается в развлекательную. Сегодня очень часто ты не видишь разницы между разными жанрами литературы. Серьёзная литература очень многое заимствует из массовой и наоборот. Поэтому происходит такое смешение жанров», – отметил главный редактор журнала «Иностранная литература» в эксклюзивном интервью для «Евразийской медиагруппы».

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