Александр Цой: «Самое главное во время обучения на высших режиссёрских курсах – максимально забирать всё то, что тебе дают»

В интервью для «Проекта 123/19. Дебют», актёр театра и кино, режиссёр и выпускник ВКСР им. Г.Н.Данелии (мастерская Владимира Хотиненко, Владимира Фенченко, Павла Финна) Александр Цой рассказал о том, чем для него являются высшие режиссёрские курсы, ответил на вопрос о том, что для него важнее: форма или содержание, а также рассказал о том, кем он больше всего себя чувствует: актёром или режиссёром.

«Я убеждён в том, что приходить на высшие курсы ради тусовки – странная затея. Я пришел туда, когда мне было лет 30, и скорее всего некий жизненный опыт уже у меня был. Поэтому я пришёл проверять самого себя, проверять какие-то свои ощущения от того, как надо снимать кино и из чего оно состоит. В этом смысле мастера никогда не навязывали чего-либо. Здесь самое главное – максимально забирать всё то, что тебе дают», − отметил Александр Цой.

«Для меня важнее всего в кино это сюжет и история, потому что я прихожу в кинотеатр для того, чтобы отождествиться с персонажами, историей, испытать какие-то эмоции. То есть у меня выдалась возможность прожить сейчас какую-то историю вместе с героями. Мне кажется – это самое главное, что может мне дать театр или кино. Визуальная составляющая, форма, жанр – это всё средства донесения этой истории», − поделился режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«Поскольку у меня есть достаточный опыт в актёрской профессии, то это мне очень помогает в работе с актёрами, но мне больше всего нравится режиссура. Я ни в коем случае не отказываюсь от хороших предложений в качестве актёра. Тем не менее, мне нравится создавать историю, нравится делиться этими историями, так что если выбирать, то тут выигрывает режиссура. Актёрская профессия никуда не уходит, она всегда на площадке остаётся со мной и благодаря этому мне достаточно легко находить общий язык с актёрами», − рассказал Александр Цой.

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