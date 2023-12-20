Александр Зацепин мечтает о собственном театре мюзикла

Александр Сергеевич Зацепин – композитор-легенда, в его творческом багаже музыка более чем к 120 кинокартинам, более 300 песен, многие из которых все мы знаем наизусть. И хотя в марте ему исполнилось 97 лет, Александр Сергеевич полон сил и строит планы на будущее, ежедневно несколько часов посвящая работе.

– Александр Сергеевич, мы встречаемся накануне Вашей большой премьеры – мюзикла на стихи А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», которая в конце декабря состоится в Центральном театре российской армии. У вас с великим поэтом даже одинаковые имена и отчества!

– Да, было приятно работать со стихами Пушкина. Но это мюзикл, и нужно было сочинить современную музыку. Что-то я переделывал, переставлял номера, но в итоге вроде все сложилось. Мне кажется, что Александр Сергеевич согласен с тем, что я написал.

– Вы сочинили довольно много мюзиклов – «31 июня». «Тайна третьей планеты», «Русское Рождество в Париже», «Две женщины и зависть». Что, на ваш взгляд, главное в музыкальном театре?

– Я песни перестал писать и стал заниматься мюзиклами. У меня их уже пять. А мюзиклы где можно показать? В театре. Этим меня театр и привлекает. Сейчас в театре Ноны Гришаевой идёт спектакль «Иван-царевич и Серый волк» с моей музыкой по мотивам одноименного мультфильма, а в Театре кукол им. Образцова - «Барон Мюнхаузен». Написать музыку к нему меня пригласила Екатерина Михайловна Образцова. Мне очень понравилось, как он оригинально поставлен, понравилась работа художника. Спектакль идет с аншлагами, а диски с моей музыкой к этому спектаклю даже продаются в фойе. Сейчас я закончил «Сказку о царе Салтане» с 20 музыкальными номерами.

– Я знаю, что в Ваших планах открытие собственного театра… Что будет входить в его репертуар?

– Мюзиклы, конечно! Это и «Сказка о царе Салтане», и «Маленький принц». Этот спектакль уже готов, но премьера ещё впереди.

– Вашу музыку знают и любят даже люди, бесконечно далекие от музыки. А есть у вас тайный рецепт суперхита?

– Секрета здесь особенного нет. Когда-то мой педагог Евгений Григорьевич Брусиловский сказал мне: «Шура, народ гармонию не слышит, народу нужна мелодия!» По этому принципу я и работаю. Если хит, значит, должна быть мелодия. Нет мелодии, ничего не спасёт.

– Вы каждый день по несколько часов работаете. А что сейчас на Вашем рабочем компьютере?

– Работа идёт! Сейчас как раз доделываю аранжировку одного из номеров «Сказки о царе Салтане»!