Александра МОРОЗОВА открыла свой бизнес: «Я не хочу зависеть от родителей»

Дочка популярной певицы СЛАВЫ – Александра Морозова (она же «Мамина Дочь») совсем недавно решила пойти по маминым стопам и тоже стать артисткой. Девушка уже записала несколько сольных треков, один из которых «Прага-Москва» стал хитом. Мамина Дочь уже выступает на большой сцене, а сейчас решила параллельно освоить ещё и бизнес. По словам Саши, она не хочет зависеть от родителей и поэтому начала осваивать производство одежды. Сегодня артистка выпустила собственный мерч в коллаборации с дизайнером Иваном Рутом.

«Я давно хотела сделать что-то своё. Я много лет дружу с Ваней. Мне очень нравится одежда, которую он делает, и недавно он мне предложил создать что-то совместное. Я, не думая, согласилась, потому что знала, что будет крутое качество и действительно я бы сама хотела носить такую одежду.

К слову, на мерче строчки из моей песни: «Руки мои отпусти – я танцую одна». Мне кажется, символично для многих девчонок.

Мама меня полностью поддержала. Она знает, что я всегда хотела не зависеть от родителей. Наоборот, я бы была счастлива, если бы смогла им в скором будущем обеспечить такую жизнь, чтобы мама вообще перестала ездить по гастролям и побольше времени была со мной и с сестрой. (Смеётся) Хотя я знаю, что Слава безумно любит свою работу и такого точно не случится», – рассказывает Саша.

Интервью с Александрой Морозовой о жизни, творчестве, музыки читайте по предложенной ссылке.

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