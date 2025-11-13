Александра Урсуляк, Макар Хлебников, Мила Ершова и другие звезды на показе сериала «Пингвины моей мамы»

В молодежном баре “Ровесник” состоялся специальный показ продолжения сериала “Пингвины моей мамы” с Макаром Хлебниковым в главной роли. Эксклюзивная премьера сериала состоится 14 ноября в онлайн-кинотеатре KION. Первый сезон завоевал любовь зрителей и критиков, получил премию киноведов и кинокритиков «Белый слон» и вошёл в топ лучших сериалов 2021 года. В новом сезоне зрителей ждут как уже знакомые герои, так и новые лица.



Гостями показа стали: Александра Урсуляк, Макар Хлебников, Лиза Ищенко, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Марина Ворожищева, Константин Мирошников, Ника Вигель, Александра Черкасова, Анастасия Иммамова, Анастасия Петрова, Дарья Громова, Анна Ещенко, Антон Батырев, Антон Пампушный, Григорий Валуев, Веневьева Новицкая, Екатерина Молоховская, Денис Кузнецов, Иван Петросян, Игорь Чехов, Люси Пылаева, Кристина Кучеренко, Мария Гончарук, Маша Кошина, Павел Скляр, Роман Хан, Платон Савин, Ирина Бакина, Таша Белая, Юлия Хамитова и многие другие.

В пространстве бара гостей ждал паблик-ток с актерами сериала — Александрой Урсуляк, Макаром Хлебниковым, Елизаветой Ищенко и Платоном Саввиным.

«Я очень благодарна и первой, и второй части сериала «Пингвины моей мамы» — всегда подхожу к работе не только с позицией «нужно сыграть эту роль», а с мыслью о том, что нужно в какой-то проблеме разобраться. Я считаю, что эта роль была дана мне для того, чтобы разобраться во многих вещах именно с точки зрения материнства. Я не считаю себя идеальной матерью и вообще подозреваю, что такого понятия в природе не существует. Наверное, было бы грустно, если бы в этом мире было что-то совсем идеальное. Я считаю, что благодаря этому сериалу провела большую работу над ошибками. Мне кажется, что фильм поднимает очень важные темы, и мы все должны стараться быть лучше: и дети должны стараться понимать родителей, и родители должны стараться понимать детей. В конце концов, мы все люди, и каждый из нас в какой-то момент оказывался или окажется по ту или иную сторону. Поэтому важно сокращать эту дистанцию — это помогает наладить жизнь. Иногда в желании что-то улучшить мы не видим себя, не учитываем интересы других —— это довольно часто происходит с родителями», — говорит Александра Урсуляк.

«Когда родители говорят ребенку «это не то и то не так» — это может травмировать. Но, как мне кажется, это чаще всего обусловлено внутренними переживаниями самих родителей и страхом, что у ребенка не получится реализоваться в жизни, чтобы потом он мог существовать без чьей-либо помощи. К сожалению, часто бывает, что в итоге это причиняет слишком сильную боль и ребенок замыкается в себе, выбирая прислушаться к родителям и идти не своим путем — делая то, что не нравится», — рассказывает Макар Хлебников.

«Я очень благодарна своей маме за то, что она во всех порывах меня поддерживала. Мама всегда говорила мне: «Что бы ты ни делала, что бы ни происходило — я всегда тебя поддержу и буду поддерживать». Именно поэтому я не боюсь проявлять себя, не боюсь быть свободной. Эту свободу она во мне заложила, и я ей за это очень благодарна.

Быть другом и одновременно мамой — это такая сложная работа, поэтому, дорогие родители, будьте друзьями своим детям!», — делится Елизавета Ищенко.