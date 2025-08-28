Алексей Пеганов: «Русская мечта — это стремление к созиданию, к любви, к гармонии»

Премьера театрализованно-циркового шоу «Русская мечта» состоится этой осенью в Москве. Это не просто постановка, а философское высказывание, интернациональный культурный диалог и попытка прикоснуться к самому тонкому — к состоянию души. Об идее, языке и масштабах проекта рассказывает автор и продюсер шоу Алексей Пеганов.

– Алексей, как родилась идея «Русской мечты»?

– Мы все знаем, что существует понятие «американская мечта» — идея о достижении идеального, почти райского существования в рамках одной страны. Но даже сами американцы понимают, что это, скорее всего, недостижимо.

А что такое «русская мечта»? У каждого русского человека внутри есть что-то, что не может расшифровать ни одно поколение, ни одна нация мира. Русская душа — она непостижима и доступна только Богу. Хотелось через творчество, через маленькие касания и художественные формы, передать этот порыв — желание раскрыть, что такое «русская мечта». Для кого-то это семья, дети, жизнь с Богом. Для кого-то — состояние внутреннего покоя и смысла в работе. Но в целом «русская мечта» — это духовность, созерцание, созидание и красивое отношение к жизни в любви и гармонии.

– Почему вы выбрали именно формат театрализованно-циркового шоу?

– Мы уже объездили 23 страны с мюзиклами — на русском, на английском. Но в какой-то момент поняли, что языковой барьер остаётся камнем преткновения. Мы не можем через слова передать всей глубины нашей культуры и истории людям из других стран. Особенно если говорить о странах БРИКС, где языковое разнообразие огромно.

Поэтому мы создали новую форму — театрализованное цирковое шоу без слов. В КЦ «Москвич» мы будем говорить на языке пластики, жестов, ощущений, внутреннего восприятия и музыки. Это формат, где тело и эмоция говорят больше, чем текст. Это не просто цирк и не просто театр, это синтез, в котором цирк становится понятным даже тем, кто никогда не сталкивался с этим жанром.

– Что вы вкладываете в само понятие «русская мечта»?

– Для меня это прежде всего — целостность, преемственность поколений. Самобытность народа, духовно-нравственное развитие. Эстетическое восприятие мира, любовь, гармония, семейные ценности — всё это вместе. Это не набор слов. Это состояние, которое невозможно описать буквально. Его можно только почувствовать. Мы и пытаемся донести это состояние — через сцену, свет, музыку, актёрскую игру.

– Что для вас самое важное в реакции зрителя?

– Я не хочу, чтобы зритель вышел из зала пустым. Мне важно, чтобы его душа была наполнена — смыслом, эмоцией, светом. Чтобы на лице была не слеза боли и не крик восторга, а слеза умиления и улыбка умиротворения. Это очень тонкое чувство — оно возникает, когда что-то касается глубины. Вот туда мы и стремимся.

– Почему клоун стал центральным образом шоу?

– Клоун в нашем спектакле — это прообраз любого русского человека. Он борется со своими страстями, со своими проблемами, с бытом, с жизнью. Это такой ветхий человек, который в процессе трансформации становится другим — более духовным, светлым, целеустремлённым. У нас клоун в финале становится принцем — это путь души и путь народа.

– В шоу участвуют артисты из стран БРИКС. Как вы их выбирали?

– Проект изначально задумывался как международный. Мы хотим не просто представить их на сцене, а раскрыть их культуру, традиции, внутреннюю силу. У нас артисты оригинального жанра из разных стран, и каждый представляет свою страну не словами, а через движение, мастерство, ощущение. Найти нужных артистов оказалось непросто. Мы до сих пор проводим докастинги. Потому что наша планка — очень высокая. Нам нужны не просто профессионалы, а те самые «изюминки», которые смогут стать частью общего смысла.

– В чём, по-вашему, миссия России сегодня?

– На международной арене Россия — как большой корабль, который движется вперёд. Остальные страны — словно шлюпки, придатки. Очень важно, чтобы мы удерживали курс — курс на созидание, на миропорядок, на разнополярность и духовное возрождение. Поэтому и искусство должно говорить об этом. Не лозунгами, а образом. Не политикой, а состоянием. «Русская мечта» — это не про политику, а про человека, про душу, про путь.

Беседовала Виктория НАХАЛЁВА