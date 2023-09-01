Алексей ПЕГАНОВ: «Я создаю настоящее, красивое и яркое шоу»

Алексей Пеганов – продюсер и основатель продюсерского центра «Триумф». По версии журнала Forbes продюсерский центр «Триумф» входит в топ-10 компаний мира, которые занимаются производством детских и семейных мюзиклов. Все спектакли, вышедшие под эгидой центра, рассчитаны не только на детскую аудиторию, но и на взрослых зрителей. Определенную роль в этом сыграли инновационные технологии, которые широко применяются при постановке мюзиклов.

– Алексей, что для вас понятие «творческая профессия»? Вы были солистом балета, сейчас работаете над мюзиклами в качестве продюсера. Как ваши знания и умения применимы в сфере мюзикла?

– Весь мир театр, а люди в нем актеры – это огромный организм, в котором нужно быть настоящим продюсером с творческими идеями и замыслами, в противном случае будет неинтересно и коммерчески не релевантно. Все знания и опыт в прошлом, в театре, сыграли огромную в становлении сегодняшних процессов и системы продюсирования в целом во всех проектах ПЦ «Триумф», начиная с мюзиклов, заканчивая мультфильмами, видеопродакшеном и кинопроизводством.

– В каком возрасте вы поняли, что творчество и балет – ваше все? Поддерживали ли вас ваши родители? По большей части мальчиков все же отдают на спорт.

– Меня отобрали в балетную школу еще в детском саду, так что выбора в тот момент у меня особо не было. Тогда было так принято: приходили в детские учреждения и смотрели детей. Моей маме сказали, что я очень способный, и предложили отдать меня в балет. Она так и сделала. На первых порах мне было скучно, к тому же на начальном этапе приходилось заниматься с девочками. Но со временем я влюбился в это искусство и понял, что не представляю своей жизни без балета.

– Расскажите о вашей карьере в балете, с кем из знаменитых артистов балета вам посчастливилось выступать на одной сцене? Кого вы считаете вашим кумиром и учителем?

– В течение нескольких лет я был солистом Имперского Русского балета под управлением Гедиминаса Таранда. Танцевал на одной сцене с великолепной Майей Плисецкой, Фарухом Рузиматовым и Алексеем Ратманским.

– Ваш театр ездит по всему миру, где лучше всего принимают Ваши мюзиклы? Какие страны уже стали любимыми, где вас ждут с нетерпением?

– Вы знаете, в чем парадокс? Наши спектакли везде принимают прекрасно. Это касается и ближнего зарубежья, и дальнего. В Америке всегда с аншлагами проходят наши мюзиклы «Бременские музыканты» и «Алиса в стране чудес». Зрители за рубежом настолько хорошо относятся к нашим мюзиклам, что наконец-то поверили в то, что из России могут привести качественный продукт. В последнее время так повелось, что на гастроли театры стараются вывозить неполноценные спектакли и только часть декораций, что сразу сказывается на качестве постановки. Когда зрители видят, что мы приезжаем со всем оборудованием, светом, музыкой, профессиональными актерами, они понимают, что их ждет настоящее, красивое и яркое шоу, а не подделка.

– Вы позиционируете ваши постановки как семейные мюзиклы. В чем отличие от просто мюзикла?

– Просто мюзиклы, в основном, рассчитаны на аудиторию для взрослых, есть мюзиклы для детей, но их очень мало. Наш мюзикл вобрал в себя две категории, где учитываются интересы обеих сторон: например, юмор детский и взрослый отличаются, и там, где ребенок не понимает, взрослый смеется, и наоборот!

– Бытует мнение, что, если привлечь в постановку звезду, продаваться спектакль будет лучше? Это так?

– На практике со звездами работать сложно и неординарно, поэтому стараемся работать без них, тем более, детям абсолютно все-равно, кто исполняет главную роль, у них еще нет понимания звездности.

– Вы являетесь продюсером дома блогеров. Расскажите, на какой площадке. Какие цели перед собой ставите?

– Я собрал команду из юных и талантливых людей для того, чтобы помочь им реализоваться и показать себя всем как творческую личность. Хочу подчеркнуть, наш коллектив – это не блогеры, это артисты, которые развивают свои музыкальные и творческие способности. А мы им всегда помогаем с этим, подкидываем идеи и воплощаем их мечты в реальность.

– Вы стали министром культуры РФ. Ваши первые действия на посту?

– Провести анализ сложившейся ситуации на сегодняшний день, проверить работу действующих кадров. Возможно, произойдет смена команды, по крайней мере, основного управленческого состава. Пересмотр адекватности дотаций для определенных театров и оказание помощи тем, кому она действительно необходима. Также не лишним было бы ввести администрирование театров для более успешного коммерческого успеха продаж.

– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время?

– По-настоящему свободное время бывает у меня нечасто, поэтому его я стараюсь проводить так, чтобы отдохнуть и душой, и телом. Например, я люблю ходить на рыбалку и в баню. А если у меня получается встретиться с моими друзьями, то мы обязательно посещаем бильярд.

– Какая Ваша любимая книга и почему?

– Могу с уверенностью сказать, что это — «Ромео и Джульетта» Шекспира. Каждый раз, когда я ее перечитываю, то понимаю, что тема настоящей любви бессмертна и всегда вызывает много эмоций.

– Ваш девиз по жизни?

– Только вперёд! На самом деле, у меня нет какого-то специального слогана, зато он есть у нашей компании: «ВПЕЧАТЛЯЕМ». Он отражает основную суть нашей работы и наших проектов.

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