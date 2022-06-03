Встречаем первую субботу лета на «Круглой вечеринке» со Смешариками

В ближайшую субботу, 4 июня в Парке Горького, на территории пространства «Плюс Дача» от Яндекс Плюса состоится «Круглая вечеринка», с участием персонажей анимационного проекта «Смешарики», а также ведущих блогеров, музыкальных коллективов и хедлайнеров крупных продюсерских центров. Мероприятие приурочено к началу летних каникул, а также дню рождения сериала о героях Ромашковой долины, которым 1 июня исполнилось 19 лет.

В программе предусмотрены: мастер-классы, выступления творческих команд и онлайн-квест со Смешариками. По традиции «Круглая вечеринка» не обойдется без ярких фотографий, которые переполнят ленты социальных сетей собравшихся.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.