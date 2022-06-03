Встречаем первую субботу лета на «Круглой вечеринке» со Смешариками

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В ближайшую субботу, 4 июня в Парке Горького, на территории пространства «Плюс Дача» от Яндекс Плюса состоится «Круглая вечеринка», с участием персонажей анимационного проекта «Смешарики», а также ведущих блогеров, музыкальных коллективов и хедлайнеров крупных продюсерских центров. Мероприятие приурочено к началу летних каникул, а также дню рождения сериала о героях Ромашковой долины, которым 1 июня исполнилось 19 лет.

В программе предусмотрены: мастер-классы, выступления творческих команд и онлайн-квест со Смешариками. По традиции «Круглая вечеринка» не обойдется без ярких фотографий, которые переполнят ленты социальных сетей собравшихся.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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