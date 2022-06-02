«НОВАЯ КРАСИВАЯ ВЫСТАВКА. ЛЕТО» ПРОДОЛЖИТ СКВОЗНОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ»

«Новая красивая выставка. Лето» продолжает сквозной проект, представляющий в выставочном зале парка «Зарядье» современных российских художников разных поколений и художественных направлений.

Начало проекту положила выставка, открывшаяся накануне новогодних каникул и посвященная исследованию феномена праздника в современном искусстве. Весеннее обновление раскрывало тему цветения и пробуждения природы, естественным образом соединяясь с цветением ландшафтных зон парка. Летняя экспозиция снова включает природные мотивы, но также посвящена детству и воспоминаниям о каникулах, традиционным летним развлечениям и видам спорта.

Каждая из выставок проекта в первую очередь затрагивает эмоциональную сферу, погружает зрителя во вневременной контекст, обращается к глубоко личным воспоминаниям и внутренним переживаниям.

Экспозиция объединяет произведения, созданные в разных техниках и жанрах — живопись, скульптуру, кинетические объекты, инсталляции и NFT российских художников.

В проекте принимают участие: Юрий Купер, Егор Плотников, Мария Сафронова, Устина Яковлева, Илья Гапонов, Александра Вертинская, Олег Маслов, Вадим Леухин, Андрей Новиков, Георгий Тотибадзе, Владимир Мигачев, Ирина Дрозд, Анастасия Кузнецова-Руф, Кирилл Бородин, Кирилл Кипятков, Анастасия Корсакова, Владимир Иванов, Иван Коршунов, Юлия Низатмудинова и другие. Также в экспозиции представлены живопись и объекты американского художника с русскими корнями Питера Опхайма и южнокорейского скульптора Джей Йонг Кима.

Выставка работает с 3 июня по 21 августа 2022 года.

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