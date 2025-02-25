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«Алиса в Стране Чудес» – премьера тизерного трейлера с Милошем Биковичем, Анной Пересильд, Паулиной Андреевой

editor
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алиса в стране чудес – анна пересильд
Фото © пресс-служба KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере тизерного трейлера картины «Алиса в Стране Чудес» — современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Созданием проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-Медиа Холдинг».
 
В главных ролях: Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и другие. Режиссер проекта — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), автор сценария — Карина Чувикова.

В Стране Чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них ее не узнает. В этом мире она чужая.
Чтобы выбраться из Страны Чудес, Алиса предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь… Только выдержав все испытания Алиса сможет спасти Страну Чудес от катастрофы и вернуться домой.

«От нашей картины вы точно получите приятные эмоции. Для зрителей мы расскажем сказочную, волшебную, удивительную, необычную историю. Я надеюсь, что вы услышите и поймете посыл наших героев. Каждый подросток в какой-то момент переживает непростой период в своей жизни, как и моя героиня. Я верю, что не только подростки смогут почерпнуть для себя много интересных мыслей, полезных для их личного опыта, но и их родители», – говорит Анна Пересильд, исполнительница роли Алисы.

«Всей командой мы очутились в самой настоящей Стране Чудес на пять месяцев съемочного процесса. Для меня эта история — большой вызов и по форме, и по содержанию. Здесь реальность сталкивается с вымыслом, логика — с абсурдом, взрослые —  с миром уходящего детства. Это путешествие было большим удовольствием и для артистов: с одной стороны они были вовлечены в реализм, с другой — в яркую форму жанра», – рассказывает режиссёр Юрий Хмельницкий.

Съемки фильма начались в 2024 году и проходили в Москве, Сочи и Абхазии.

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