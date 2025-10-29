«Алиса в Стране Чудес»: вышел новый трейлер музыкального фильма

Музыкальный фильм «Алиса в Стране Чудес» — современная экранизация популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Создатели проекта — компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-Медиа Холдингом».

В Стране Чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто из них ее не узнает. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны Чудес, Алисе предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь… Только выдержав все испытания, Алиса сможет спасти Страну Чудес от катастрофы и вернуться домой.

По случаю начала осенних школьных каникул создатели музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес» представили новый трейлер.