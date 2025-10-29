Мамаев атлантический»: к 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного ученого-океанолога

7 ноября 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося ученого‑океанолога Олега Ивановича Мамаева, который навсегда внес свое имя в историю изучения Атлантики. Вся его жизнь была неразрывно связана с Мировым океаном: от участия в экспедициях на НИС «Витязь» и до работы заведующим родной кафедрой океанографии в МГУ.

С самого детства Олег Мамаев мечтал о море, увлекался чтением приключенческих романов Стивенсона. Первое профессиональное знакомство с морским делом состоялось в Московском речном техникуме на судоводительском факультете, куда юный Мамаев поступил после 8 класса в 1942 году. Но, когда студенту исполнилось 18 лет, его забрали в армию. Теперь уже молодой солдат был направлен в Хабаровский край, где он становится связистом и участвует в боевых действиях в Японии. Был отмечен наградами, и после войны проходил дальнейшую службу в Москве, куда и поступил на заочное отделение Географического факультета МГУ, а после его окончания стал ассистентом кафедры. Участие в первой экспедиции позволило собрать информацию для первых научных трудов, а превосходные знания английского языка и предмета помогли перевести работы выдающихся океанологов, таких как Джозеф Праудмэн и Генри Стоммел, с которым в дальнейшем у Олега Мамаева завязалась крепкая дружба.

За свою карьеру Олег Иванович работал и в Секретариате ЮНЕСКО, участвовал в организации и проведении исследований Карибского моря, Куросио, Атлантики и других точек нашей планеты. Великому океанологу принадлежит наиболее полное исследование проблемы «нулевой поверхности» в океане: ученый выявил новый метод ее определения, основанный на уравнении баланса турбулентной энергии в море. Также им было предложено упрощенное уравнение состояния морской воды и методика анализа водных масс, которая сегодня особенно важна в условиях глобального экологического кризиса.

Последняя монография Олега Ивановича посвящена глубинным водам Мирового океана и вошла в книгу «Физическая океанография: Избранные труды», изданную уже после ухода ученого. Труды Олега Ивановича были оценены по достоинству и Правительством РФ: в 2004 году Государственный комитет по картографии присвоил подводному объекту в проливе Шокальского название «Банка Мамаева».

Олег Иванович собрал большую научную библиотеку, часть которой была передана в дар Музею Мирового океана. В настоящее время, на научно-исследовательском судне «Витязь» музей готовит к презентации выставочный проект «Мамаев атлантический», где будут представлены как предметы из семейного архива ученого, так и бесценные научные фолианты, документы из архива кафедры океанологии МГУ им. М.В. Ломоносова, связанные с уникальной личностью выдающегося океанолога.