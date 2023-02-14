Алиса Вокс, экс-солистка группы «Ленинград», показала лицо своего мужа

«Ты то, что надо» - Алиса Вокс, новый трек от певицы, чей голос миллионы людей ассоциируют с песней «Экспонат» группы Ленинград.

В новой песне Алиса Вокс продолжила озорной тон и стиль известного трека.

Новую видеоработу легендарной солистки группировки «Ленинград» вполне можно считать счастливым продолжением истории рассказанной «на лабутенах», тем более, что сам трек вызывает приступ ностальгии по старому-доброму звучанию той самой группы.

Сюжет «Ты то, что надо» - красиво разыгранная история любви девушки, которая нашла свою половинку, а озорной темп музыки и уникальный голос певицы задает тон всему клипу.

Изюминкой и развязкой сюжета стало лицо мужа Алисы, который сорвал маску и страстно поцеловал любимую, ведь певица скрывала от публики своего избранника более двух лет.

Съёмки проходили в Италии летом 2022, во время медового месяца Алисы и Сергея, на фоне кинематографичных каналов и переулков Венеции и в романтичных садах Вероны.

«Ты то, что надо» - подарок всем поклонникам ко Дню Всех Влюблённых.

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