«Альманах «За рубежом»: Победа над фашизмом» стал лауреатом  I степени на кинофестивале «Крылатый Барс» в Казани

20 июля 2025 года в Казани завершился международный кинофестиваль «Крылатый Барс». Главный приз в номинации «Патриотический фильм» был присуждён дебютной работе Николая Евенко — документальному фильму «Альманах «За рубежом»: Победа над фашизмом». Это уже вторая престижная награда картины: ранее фильм получил Гран-при за лучшую режиссуру на фестивале ZILANT–2025. Победа на «Крылатом Барсе» стала ещё одним подтверждением высокого профессионального уровня картины и её значимости в современном культурном контексте.

Фильм посвящён легендарному советскому журналисту-международнику Даниилу Краминову, который с 1960 по 1986 годы был главным редактором издания «За рубежом». Краминов — одна из ключевых фигур советской публицистики времён Второй мировой войны и послевоенного периода.

Премьера фильма «Альманах «За рубежом»: Победа над фашизмом» состоялась 9 мая 2025 года на портале «За рубежом». Монтажом занималась Яна Харитонова, а автором идеи и генеральным продюсером выступил Сергей Деменский — генеральный директор Евразийской медиагруппы, член Международной редакционной коллегии «За рубежом».

Генеральный продюсер фильма Сергей Деменский отметил: «Для нас было важно показать не только масштаб личности Даниила Краминова и его выдающийся вклад в отечественную журналистику, но и напомнить молодому поколению о настоящих моральных ориентирах. Победа на международных фестивалях — это признание, что память, переданная через честное слово, по-прежнему востребована и актуальна», — подчеркнул Деменский.

Документальная лента приурочена к 95-летию издания «За рубежом» и 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Фильм прослеживает путь Краминова: от провинциального корреспондента из Омска (1938) до одного из ведущих международных журналистов СССР. Особое внимание уделено Нюрнбергскому процессу: Краминов был одним из немногих журналистов, подробно освещавших суд над нацистскими преступниками. Его публикации, разоблачающие ужасы нацизма, внесли значительный вклад в утверждение исторической справедливости. Биография Краминова в фильме — не просто отражение эпохи, но и символ журналистской честности, принципиальности и профессионализма. В 1960 году он возглавил издание «За рубежом», которое впоследствии стало легендой советской журналистики.

Фильм открывает малоизвестные стороны работы фронтовых и международных корреспондентов, чья деятельность часто оставалась за кадром крупнейших дипломатических и военных событий. Картина будет интересна как любителям истории, так и широкой аудитории — особенно молодому поколению, которому важно знать о ключевых событиях прошлого.

Редакция «За рубежом» выражает благодарность зрителям и профессиональному сообществу за интерес к фильму и высокую оценку, полученную от жюри кинофестиваля «Крылатый Барс».