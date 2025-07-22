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Сергей Шнуров написал песню про Кострому

editor
By editor
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кострома

Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» представили новую песню «В Кострому», которая уже вызывает живой отклик у слушателей. Автор и исполнитель Сергей Шнуров создал композицию, которая не только радует музыкальным вкусом, но и поднимает важную тему — необходимость возвращения к внутреннему туризму и ценности российских городов.

В современном мире многие россияне предпочитают отдыхать за границей, выбирая Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и другие направления. Однако всё больше людей задумываются о том, что у нас в стране есть удивительные места, достойные внимания для путешествий. Особенно сейчас, когда внешние обстоятельства делают зарубежный отдых менее доступным и более неопределённым.

«Жители крупных городов наших  скорее всего бывали хотя бы раз , кто в Турции, кто в Египте или ОАЭ, Тайланде или Бали. А вот Кострому посещали далеко не все. Она вроде как и рядом, но бесконечно далека от нас. Близок локоть, да не укусишь. Кострома существует в сознании нашем скорее как образ, а не реальная географическая точка, в которую можно попасть. Образ этот — идеальной, сказочной, настоящей России. Руси со скатертью самобранкой, кисельными  берегами и молочными реками. Уехать туда мечтает каждый, но как туда попасть знают немногие.» — рассуждает Сергей

Актуальность этой темы особенно очевидна сегодня: возвращение к внутреннему туризму помогает не только открыть для себя новые красоты страны, но и поддержать местную экономику, сохранить культурное наследие и укрепить национальную идентичность.

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